Video / Ispovijest još jedne žrtve serijskog predatora iz Tešnja: Imala sam 7 godina, a on mi je to radio...

Edin Kotorić (53) iz Tešnja nedavno je pravosnažno osuđen na šest mjeseci zatvora jer je 2022. godine počinio bludne radnje nad djevojčicom koja je tada imala samo sedam godina. Otac djevojčice je u potresnoj ispovijesti za „Avaz“ kazao kako mu se nakon presude javilo još jedanaest osoba koje navode da su bile žrtve Kotorića. Sada su to osobe u 30-ima.

Jedna od žrtava odlučila je da govori za „Avaz“ jer je jasno da se radi o serijskom predatoru koji je sve ove godine na slobodi. U anonimnoj i veoma potresnoj ispovijesti ispričala kako se sve dogodilo 2011. ili 2012. godine i da je tada imala šest ili sedam godina.

- U Tešnju sam provodila raspust kod svoje rodbine gdje je taj čovjek radio i pomagao oko kuće. Znao me odvesti iza kuće u dijelove gdje se ne vidi, nema prozora, gdje niko ne bi mogao da naiđe. Stavljao me na svoja koljena i zavlačio mi je ruke u gaćice. To je uradio nekoliko puta – ispričala je djevojka za „Avaz“.

Dodaje kako je bila isuviše mala da bi znala šta joj se dešava. Jedan dan je predložio da igraju žmurke i odveo ju je na kraj bašte.

- I zavukao mi je ruku u gaćice i krenuo me skidati. U drugoj ruci je držao je svoj spolni organ. Izvadio ga je – opisala je djevojka šta se događalo u djetinjstvu, a posljedice i danas trpi.

Tada je, kaže, pobjegla i od tada je prestala izlaziti vani i počela je izbjegavati Kotorića. Godinama je šutjela o tome šta joj se dogodilo zbog stida koji je osjećala, ali i zbog toga što u nije bila u potpunosti svjesna šta joj se dogodilo. Tek nakon presude u decembru prošle godine djevojka je odlučila da progovori o strahoti koju je doživjela i ispričala je roditeljima šta se dešavalo.

Otac djevojke cijeli slučaj prijavio je nadležnim organima i pokrenut je krivični postupak protiv Kotorića.

