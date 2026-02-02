Peulić: Prijevoznici očekuju brzo i konačno rješenje sa sastanka ministara zapadnog Balkana i EK

Glavni koordinator Konzorcija logistika Bosne i Hercegovine Velibor Peulić izjavio je da Konzorcij, u saradnji i koordinaciji sa asocijacijama s prostora Balkana, očekuje otvaranje dijaloga u kojem će se za drumske prijevoznike svih zemalja Balkana doći do konačnog rješenja u što kraćem vremenskom roku.

Peulić je to kazao povodom najave Ministarstva komunikacija i prometa BiH da će ministar Edin Forto sutra učestvovati na zajedničkom sastanku resornih ministara zapadnog Balkana s predstavnicima Evropske komisije, s ciljem što hitnijeg iznalaženja rješenja problema profesionalnih vozača.

- Također očekujemo da ministar Forto sada bude uključen s većim intenzitetom nego što je to bilo u prošlom periodu - dodao je Peulić.

U izjavi za Fenu Peulić je istakao da je složena birokratija u BiH i drugim državama, uključujući i Evropsku komisiju, dovela do toga da su prijevoznici iz BiH bili primorani jasno pokazati, prije svega, Evropskoj komisiji, snagu, organiziranost i značaj Konzorcija logistika BiH.

- Zajedno sa svim kolegama s prostora Balkana pokazali smo da je borba i odbrana radnog mjesta svakog profesionalnog vozača bila izuzetno složna, a solidarnost je iskazana kroz zajedničko djelovanje profesionalnih vozača, ostalih kolega i drugih učesnika - naveo je Peulić.

S druge strane, podsjetio je da tokom 22 godine nije postojao kvalitetan dijalog između bh. prijevoznika i predstavnika institucija.

- Mi smo više od 20 godina bili strpljivi, očekivali i nadali se. Prije godinu dana smo kazali da tražimo samo da budemo profesionalni vozači, kao i svi ostali radnici u drugim vidovima transporta, a ne ponašanje kao da drumski prijevoznici ne postoje - rekao je Peulić.

Napomenuo je da su tokom sastanaka s predstavnicima vlada oba bh. entiteta u petak, 30. januara, dobili određena obećanja.

- Od Vlade Federacije BiH dobili smo garancije da će ispuniti ono što je obećano još u septembru prošle godine, a to je rasterećenje troškova poslovanja naših kompanija te da će te mjere biti primijenjene u praksi - kazao je.

Kada je riječ o Vladi Republike Srpske, Peulić je istakao da je potvrđen raniji zaključak da će doći do ispunjenja svih ranijih zahtjeva prijevoznika.

Peulić je naglasio da je u prethodnom periodu bilo mnogo obećanja uime institucija BiH te da sada očekuju njihovu realizaciju u što kraćem roku.

- Sada ćemo svaki dan otvarati pitanja i provjeravati da li su naši zahtjevi ispunjeni - poručio je Peulić.

Prijevoznici iz BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije organizirali su koordinirane proteste i blokade transporta roba na graničnim prijelazima prema zemljama EU zbog pravila boravka u Schengen području.

Profesionalni vozači i transportne asocijacije, uključujući Konzorcij logistika BiH, izrazili su nezadovoljstvo ograničenjem pravila 90/180 dana, koje dozvoljava da državljani zemalja van EU ostanu u Schengenu najviše 90 dana u periodu od 180 dana, što po njihovom mišljenju ugrožava mogućnost obavljanja međunarodnog transporta jer vozači ne mogu ostati dovoljno dugo u EU da ispune svoje radne obaveze bez prekida.