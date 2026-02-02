Slučaj Pajković u Crnoj Gori pokrenuo lavinu: Osvetnička pornografija u Krivičnom zakonu FBiH, da li je iko procesuiran?

Slučaj Mirjane Pajković, koja je podnijela ostavku u Direktoratu za unapređenje i zaštite ljudskih prava i sloboda pri Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore nakon distribucije eksplicitnih snimaka, postao je tema u cijelom regionu, a o njemu je čak pisao i američki „New York Times“.

Pet godina

Ona je za sve optužila Dejana Vukšića, bivšeg savjetnika predsjednika Crne Gore i bivšeg direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Crne Gore, no on je sve negirao.

Za distribuciju snimaka još niko nije odgovarao, pa je to pokrenulo i pitanje zakonodavnog okvira po ovim temama.

Kada je riječ o Federaciji BiH, ljetos smo dobili izmjene Krivičnog zakona, gdje je kao krivično djelo uvedena „Zloupotreba snimke spolno eksplicitnog sadržaja“, a za koji je predviđena kazna zatvora do pet godina, a u slučaju da je maloljetnik na snimku i do osam godina.

Ipak, skoro pola godina nakon ovog zakona, nije poznato da je iko procesuiran za ovo krivično djelo.

Svjež zakon

Tim povodom smo razgovarali s Bojanom Jovanović iz Centra ženskih prava Zenica, koja je kazala da je izmjenama Zakona napravljen pomak u smislu zaštite od nasilja putem informaciono-komunikacionih tehnologija.