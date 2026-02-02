ANALIZIRAMO

Slučaj Pajković u Crnoj Gori pokrenuo lavinu: Osvetnička pornografija u Krivičnom zakonu FBiH, da li je iko procesuiran?

U Krivični zakon ljetos uvedena „Zloupotreba snimke spolno eksplicitnog sadržaja“

Pajković: Slučaj obišao svijet. Instagram

Piše: Sedin Spahic

2.2.2026

Slučaj Mirjane Pajković, koja je podnijela ostavku u Direktoratu za unapređenje i zaštite ljudskih prava i sloboda pri Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore nakon distribucije eksplicitnih snimaka, postao je tema u cijelom regionu, a o njemu je čak pisao i američki „New York Times“.

Pet godina

Ona je za sve optužila Dejana Vukšića, bivšeg savjetnika predsjednika Crne Gore i bivšeg direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Crne Gore, no on je sve negirao.

Za distribuciju snimaka još niko nije odgovarao, pa je to pokrenulo i pitanje zakonodavnog okvira po ovim temama.

Kada je riječ o Federaciji BiH, ljetos smo dobili izmjene Krivičnog zakona, gdje je kao krivično djelo uvedena „Zloupotreba snimke spolno eksplicitnog sadržaja“, a za koji je predviđena kazna zatvora do pet godina, a u slučaju da je maloljetnik na snimku i do osam godina.

Ipak, skoro pola godina nakon ovog zakona, nije poznato da je iko procesuiran za ovo krivično djelo.

Svjež zakon

Tim povodom smo razgovarali s Bojanom Jovanović iz Centra ženskih prava Zenica, koja je kazala da je izmjenama Zakona napravljen pomak u smislu zaštite od nasilja putem informaciono-komunikacionih tehnologija.

Jovanović: Dobro rješenje. Ustupljena fotografija

- To je jedno od najboljih zakonskih rješenja koja postoje, zato što ne propisuje samo krivično djelo, nego i jasno definiše šta je to nasilje putem informaciono-komunikacionih tehnologija te se stavlja kao otežavajuća okolnost ako je počinjeno na taj način. Zakon je vrlo svjež i teško je komentirati njegovu primjenu, uvijek se dadne nekih šest mjeseci da se pripremi za primjenu, a ovaj je stupio na snagu odmah – navela je Jovanović.

Stati ukraj ponašanjima kao što je osvetnička pornografija

Jovanović ističe da još traje donošenje podzakonskih akata i edukacije profesionalaca koji primjenjuju Zakon.

- Ovaj zakonski propis će biti vrlo koristan da se stane ukraj tim ponašanjima kao što je osvetnička pornografija. Mi smo se borili za donošenje ovog zakona, tu smo inicijativu podnijeli još u aprilu 2022. godine, a ranije i 2018. godine. To smo radili jer smo imali više klijentica koje su tražile besplatnu pravnu i psihološku pomoć, nakon što su doživljavale razne oblike nasilja – naglasila je Jovanović.

Jovanović pojašnjava da nemaju informacije o nekom predmetu u kojem se postupalo prema ovom zakonu, ali da rade sada na dizanju svijesti o toj temi.

# CRNA GORA
# FBIH
# KRIVIČNI ZAKON
# MIRJANA PAJKOVIĆ
