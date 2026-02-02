Komšić i Ginkel o Južnoj plinskoj interkonekciji: Američke kompanije spremne za ulaganja u BiH

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić razgovarao je s ambasadorom SAD-a u BiH Džonom Ginkelom (Johnom) o planiranim ulaganjima SAD-a u Bosni i Hercegovini.

Ginkel je informirao Komšića o razvoju aktivnosti po pitanju Južne plinske interkonekcije i zainteresiranosti kompanija iz SAD-a za taj projekt.

Komšić je istaknuo da je to strateški interes za Bosnu i Hercegovinu i prigoda za razvitak koja se ne smije propustiti.

Ambasador Ginkel također je naglasio da postoji zainteresiranost američkih firmi i za druge infrastrukturne i energetske projekte širom Bosne i Hercegovine, te da bi početak radova na Južnoj plinskoj interkonekciji bio jasan signal tvrtkama iz SAD-a da je Bosna i Hercegovina spremna za ubrzani razvitak i izgradnju.

Komšić se složio da su Bosni i Hercegovini, nakon dugog razdoblja političkih zastoja, nužni veliki investicijski poticaji u energetici i putnoj infrastrukturi, od kojih svi građani Bosne i Hercegovine mogu imati koristi, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.