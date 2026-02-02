Tekst grčkog diplomate za “Avaz”: Grčka i BiH u zajedničkoj regionalnoj i evropskoj budućnosti

Budući da sam u posjeti Sarajevu, moja prva poruka bila bi poruka saradnje i predanosti. Grčku i Bosnu i Hercegovinu veže odnos povjerenja, poštovanja i dugogodišnjeg prijateljstva.

Naše dvije zemlje dijele zajednički strateški prostor u Jugoistočnoj Evropi, i zajedničke interese za stabilnost, ekonomski razvoj, povezanost i regionalnu otpornost. Naše partnerstvo sve je više usmjereno ka opipljivoj saradnji, održivom rastu i vezama među ljudima.

Danas grčko-bosanski odnosi stoje na čvrstim temeljima. Ali sljedeća faza mora biti ambicioznija. Mora se mjeriti ne samo političkom dobrom voljom, već i konkretnim ekonomskim projektima, dubljim trgovinskim tokovima, jačim institucionalnim vezama i vidljivim rezultatima na terenu.

Zadatak pred nama

Trgovina između naših dviju zemalja već se kreće u pravom smjeru. U 2024. godini, grčki izvoz u Bosnu i Hercegovinu dosegao je približno 72,5 miliona eura, dok je uvoz iznosio oko 13,6 miliona eura, što je rezultiralo ukupnom bilateralnom trgovinom koja se približila iznosu od 86 miliona eura, potvrđujući trend rasta.

Grčki izvoz gotovo se udvostručio od 2020. godine. Investicijski tokovi između Grčke i Bosne i Hercegovine ostaju ograničeni, što znači da postoji prostor za razvoj konkretnih, isplativih projekata. Sve to šalje jasan signal da naši ekonomski odnosi imaju značajan prostor za širenje.

Naše ekonomije se nadopunjuju. Grčka donosi snagu u energetici, građevinarstvu, poljoprivredno-prehrambenoj industriji, logistici, turizmu i naprednim uslugama. Bosna i Hercegovina donosi industrijske kapacitete, prirodne resurse, konkurentnu proizvodnju i dinamičnu bazu ljudskog kapitala. Zadatak pred nama je da ove komplementarnosti transformišemo u strukturirane investicijske kanale i dugoročna partnerstva.

Odlučan korak u tom pravcu bilo je potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između kompanije Enterprise Greece i Agencije za promociju stranih investicija Bosne i Hercegovine (FIPA), u aprilu 2024. godine. Ovim Memorandumom o razumijevanju uspostavlja se praktična platforma za povezivanje investitora, zajedničku promociju i razvoj isplativih projekata u sektorima kao što su energetika, infrastruktura, poljoprivredno-prehrambeni sektor, turizam i proizvodnja.

Naš cilj je jasan. Manje deklaracija, više implementacije. Projekti koji stvaraju radna mjesta, integrišu lance snabdjevanja, prenose znanje, i mogu da usidre Bosnu i Hercegovinu čvršće unutar evropskih ekonomskih mreža.

Energija i zelena tranzicija. Strateško područje

Energija je područje posebne strateške konvergencije između naših dviju zemalja.

Bosna i Hercegovina je značajan regionalni proizvođač električne energije, ali njen energetski miks i dalje uveliko ovisi o uglju i velikim hidroenergetskim resursima, dok prodor obnovljivih izvora energije, van hidroenergije, ostaje i dalje ograničen. Zelena tranzicija stoga nije samo ekološka obaveza. To je imperativ ekonomske modernizacije.

Grčka, koja je rapidno transformisala vlastiti energetski profil tokom protekle decenije, dobro je pozicionirana da podrži ovu tranziciju. Grčke kompanije su aktivne u cijelom energetskom lancu vrijednosti. Obnovljivi izvori energije, mreže, skladištenje, energetska efikasnost i finansiranje projekata. Postoji značajan prostor za saradnju na projektima solarne i energije vjetra, stabilizaciji mreže, rješenjima za skladištenje, i energetski efikasnoj infrastrukturi, u potpunosti usklađenoj sa Evropskim zelenim planom i prioritetima povezivanja Investicijskog okvira za Zapadni Balkan.

Energetske međusobne veze i diverzifikacija takođe su pitanje sigurnosti u široj regiji. Bolja integracija Bosne i Hercegovine u šire transnacionalne energetske koridore doprinosi otpornosti, smanjuje ovisnost o pojedinačnim dobavljačima, i jača ukupnu stratešku autonomiju Jugoistočne Europe.

Regionalna uloga Grčke i moć saradnje

Grčka danas pristupa Zapadnom Balkanu ne samo kao susjed, već i kao regionalno sidro stabilnosti, povezanosti i ekonomskih prilika. Tokom proteklih godina, naša je zemlja značajno ojačala svoju ulogu svojevrsne kapije između Jugoistočne Evrope, Istočnog Mediterana i Evropske unije.

Ova osnažena uloga vidljiva je u energetskim koridorima, transportnim i logističkim čvorištima, digitalnoj infrastrukturi, i olakšavanju investicija. Grčka je postala platforma za transnacionalnu diverzifikaciju energije i sigurnost opskrbe, kao i za prekogranična ulaganja, promociju izvoza, i poslovna partnerstva širom Balkana.

Bosna i Hercegovina je prirodni partner u ovoj regionalnoj arhitekturi koja se konstantno razvija.

Osim putem bilateralnih kanala, Grčka snažno podržava Bosnu i Hercegovinu i putem ključnih regionalnih okvira, uključujući Proces saradnje Jugoistočne Evrope (SEECP) i Vijeće za regionalnu saradnju (RCC), čiji je sekretarijat smješten u Sarajevu.

Ovi mehanizmi su praktični instrumenti za ekonomsku integraciju, planiranje infrastrukture, konvergenciju propisa, i saradnju privatnog sektora.

Zapis partnerstva i solidarnosti

Podrška Grčke Bosni i Hercegovini nije nešto novo. Od početka 2000-ih, Grčka je pružila značajnu razvojnu pomoć, podržavajući obnovu, humanitarnu pomoć, izgradnju institucionalnih kapaciteta, i projekte vezane za energetiku.

Zgrada prijateljstva između Grčke i Bosne i Hercegovine, u kojoj se nalazi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, kao i Sekretarijat Vijeća za regionalnu saradnju (RCC) u Sarajevu, obnovljena je uz odlučnu grčku podršku i stoji kao opipljiv simbol tog partnerstva.

U skorije vrijeme, tokom COVID-19 pandemije, Grčka je donirala 120.000 doza vakcina Bosni i Hercegovini, još jednom potvrđujući da ta solidarnost nije samo deklarativna, već i operativna.

Danas, Bosna i Hercegovina ostaje među prioritetnim partnerskim zemljama Grčke, u našem nacionalnom okviru razvojne saradnje.

Evropska perspektiva kao strateški horizont

Ovo produbljivanje bilateralne i regionalne saradnje prirodno se nadovezuje na širi strateški horizont: Evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine i integraciju Zapadnog Balkana.

Za Grčku, evropska integracija regije bila je dosljedan nacionalni prioritet još od Solunske agende (Thessaloniki Agenda) iz 2003. godine. Danas, u razdoblju duboke geopolitičke nepredvidivosti, ta posvećenost nosi obnovljenu stratešku težinu. Proširenje nije birokratski proces. To je najučinkovitije geopolitičko ulaganje Evropske unije, koje učvršćuje reforme, konsoliduje stabilnost, jača demokratske institucije i stvara trajne veze međuzavisnosti.

Bosna i Hercegovina ima status zemlje kandidata za članstvo u EU od decembra 2022. godine. Preduzeti su važni koraci za napredak zemlje na tom putu ka EU, uključujući napredak u saradnji na upravljanju granicama i tekućem procesu ka operativnom okviru sa Frontex-om, kao i na podnošenju i pozitivnom odobrenju u decembru 2025. godine Reformske agende zemlje u okviru Plana rasta Zapadnog Balkana, što je ključni uslov za pristup srodnoj podršci i ulaganjima EU.

Reformska agenda otvara pristup značajnom evropskom finansiranju u okviru Plana rasta i povezanih instrumenata, te uspostavlja strukturirani skup prioritetnih reformi usmjerenih na ubrzanje institucionalne modernizacije, jačanje vladavine prava i ekonomskog upravljanja, i unapređenje usklađenosti sa regulatornim i političkim okvirom EU. Pravi test sada je efikasna implementacija i ispunjenje ovih obaveza.

Naredni mjeseci su ključni. Efektivni vremenski okvir za reforme je kratak. Grčka stoga snažno podstiče političko rukovodstvo Bosne i Hercegovine da ubrza preostale korake potrebne za otvaranje pristupnih pregovora. Napredak je ostvariv. Grčka je spremna da podrži ove napore, uključujući i tehničku pomoć u usklađivanju sa EU i izgradnji institucionalnih kapaciteta, posebno u svjetlu našeg predstojećeg predsjedavanja Vijećem Evropske unije u drugoj polovini 2027. godine.

Vjerodostojna evropska perspektiva ostaje najjači podsticaj za unutrašnji konsenzus. Ona usmjerava političku konkurenciju ka rezultatima reformi, i jača funkcionalnu koheziju zemlje.

Budućnost koja se mora izgraditi

Evropska budućnost Bosne i Hercegovine je svakako ostvariva. Ali neće se desiti automatski. Zahtjeva održivu političku i institucionalnu posvećenost, i širok društveni konsenzus.

Grčka će unutar Evropske unije nastaviti čvrsto zagovarati kredibilan proces proširenja, rigorozan, pravedan i politički posvećen.

Nastavićemo podržavati integritet, suverenitet i reformski put Bosne i Hercegovine.

I nastavićemo ulagati - diplomatski, ekonomski i strateški - u Bosnu i Hercegovinu koja je duboko povezana sa svojim susjedima, ugrađena u regionalne lance vrijednosti i potpuno usidrena u evropskom projektu.

Jer integracija Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana u Evropu nije samo budućnost jedne zemlje.

Radi se o dovršetku same Evrope.