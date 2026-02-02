LAPSUS

Nevjerovatno: Dževad Galijašević prijavio Ademovića jer je greškom Kovačevića nazvao Radovanom Karadžićem

Delegat Radovan Karadžić obavijestio je Sekretarijat da nije u mogućnosti...- rekao je Ademović koji se ubrzo izvinio

Z.V.

2.2.2026

Dževad Galijašević podnio je prijavu Tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Kemala Ademovića zbog lapsusa koji se desio na sjednici.

Naime, Ademović je na samom početku sjednice, nakon što je konstatovao da postoji kvorum, pokušao obavijestiti javnost da Radovan Kovačević ne prisustvuje toj sjednici.

Obraćajući se prisutnima, Ademović je Kovačeviću, greškom izgovorio ime ratnog zločinca Radovana Karadžića, što je izazvalo smijeh prisutnih delegata.

- Delegat Radovan Karadžić obavijestio je Sekretarijat da nije u mogućnosti...-  rekao je Ademović koji se ubrzo izvinio.

Galijašević je Ademovića prijavio zbog krivičnog djela izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti.

Galijašević je Srni rekao da je prijavu podnio zbog toga što je Ademović prilikom otvaranja sjednice koja je direktno prenošena, u formalnom dijelu obraćanja kada je iznosio podatke o kvorumu, namjerno ignorirao pripremljeni podsjetnik i umjesto u tekstu napisanog imena srpskog delegata Radovana Kovačevića izgovorio ime ratnog zločinca Radovana Karadžića.

- Prijavljeni je u uzavrelim političkim odnosima opterećenim nepostojanjem političkih saglasnosti u vezi održavanja sjednica Doma naroda, a kao akter koji već duži period u javnosti optužuje predstavnike iz klubova srpskog i hrvatskog naroda za neodržavanje sjednica, htio na simbolički način da poistovjeti prvo delegata Radovana Kovačevića, a preko njega i druge predstavnike srpskog naroda, s likom i djelom Radovana Karadžića, koji je u većem dijelu bošnjačke i muslimanske javnosti omražena ličnost, a što jeste djelo kojim je prijavljeni imao namjeru da stvara dodatni razdor i netrpeljivost među konstitutivnim narodima i ostalima, kao i drugima koji žive ili borave u BiH - navedeno je u prijavi.

