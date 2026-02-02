Nevjerovatno: Dževad Galijašević prijavio Ademovića jer je greškom Kovačevića nazvao Radovanom Karadžićem

Dževad Galijašević podnio je prijavu Tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Kemala Ademovića zbog lapsusa koji se desio na sjednici.

Nasmijao sve u sali

Naime, Ademović je na samom početku sjednice, nakon što je konstatovao da postoji kvorum, pokušao obavijestiti javnost da Radovan Kovačević ne prisustvuje toj sjednici.

Obraćajući se prisutnima, Ademović je Kovačeviću, greškom izgovorio ime ratnog zločinca Radovana Karadžića, što je izazvalo smijeh prisutnih delegata.

- Delegat Radovan Karadžić obavijestio je Sekretarijat da nije u mogućnosti...- rekao je Ademović koji se ubrzo izvinio.

Galijašević je Ademovića prijavio zbog krivičnog djela izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti.

Podnesena prijava

Galijašević je Srni rekao da je prijavu podnio zbog toga što je Ademović prilikom otvaranja sjednice koja je direktno prenošena, u formalnom dijelu obraćanja kada je iznosio podatke o kvorumu, namjerno ignorirao pripremljeni podsjetnik i umjesto u tekstu napisanog imena srpskog delegata Radovana Kovačevića izgovorio ime ratnog zločinca Radovana Karadžića.