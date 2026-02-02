Određen pritvor Simbadu Bajraktareviću zbog zastrašivanja tužiteljice i službenika SIPA-e

Državni sud odredio je pritvor Simbadu Bajraktareviću, kojem se sudi za terorizam, zbog zastrašivanja tužiteljice Tužilaštva Bosne i Hercegovine i policijskog službenika Državne agenicje za istrage i zaštitu (SIPA).

Iz Suda su saopštili da je Bajraktareviću određen pritvor koji može trajati najduže mjesec dana računajući od dana lišenja slobode, odnosno do 28. februara ove godine ili nove odluke Suda, prenosi Detektor.

Pojasnili su da je Bajraktareviću određen pritvor zbog postojanja osnovane sumnje da je počino krivično djelo ometanje rada pravosuđa na način da je od 1. do 15. januara ove godine putem društvene mreže „META – Facebook”, objavljivanjem određenih fotografija s pratećim tekstom, vršio zastrašivanje tužiteljice i policijskog službenika s namjerom da bi ih spriječio ili omeo u vršenju službenih dužnosti u predmetu koji se protiv vodi za terorizam.

Bajrektarević je optužen da je 7. aprila 2024. godine na Facebook profilu uputio prijetnju po život osoba, uz svoju fotografiju u maskirnim hlačama i s maramom na glavi, te puškom naslonjenom na koljeno i s nožem u ruci, kao i crnom zastavom ispisanom arapskim slovima.

Detektor je pisao kako je na ročištu održanom prošle sedmice pripadanik SIPA-e i svjedok u ovom predmetu kazao da mu je opetuženi prijetio putem društvenih mreža.

Na pitanje tužiteljice Vedrane Mijović o njegovim saznanjima o optuženom, svjedok je tada rekao kako je dobio informaciju da ga je optuženi prozivao i prijetio mu putem Facebooka, nakon čega je Bajrektarević priveden, kao i da je prijetio tužiteljici na isti način. Naveo je kako su ga o tome upoznale kolege.