Snimak dronom / Pogledajte kako izgleda novo klizište u Starom Gradu

Stanare naselja Trčivode u općini Stari Grad u petak navečer uznemirila je pojava klizišta iznad stambenih objekata. Postoji bojazan da bi u slučaju njegovog širenja moglo biti ugroženo više kuća.

Ovim se nastavlja niz problema s kojima se suočava ova općina, posebno imajući u vidu da stanovnici Širokače već duže od godinu dana žive u strahu zbog slične situacije.

Zemlja je zatrpala stepenište koje vodi prema kućama, a jutros su na teren izašle ekipe Civilne zaštite kako bi procijenile stanje i poduzele potrebne mjere.

Detalje s terena i snimak iz zraka koi smo zabilježili u Starom Gradu pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal Avaz TV.