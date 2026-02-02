Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

LIDER SNSD-A

Dodik nakon sastanka s Vučićem: "Dejton je srušen, RS ima pravo da se brani"

Nakon posjeta Izraelu i Mađarskoj, lider SNSD-a Milorad Dodik danas je boravio u Beogradu, gdje se sastao s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem

Vučić i Dodik. Instagram

M. Až.

2.2.2026

Nakon posjeta Izraelu i Mađarskoj, lider SNSD-a Milorad Dodik danas je boravio u Beogradu, gdje se sastao s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Vučić je na Instagramu naveo da se na sastanku razgovaralo o mjestu i ulozi srpskog naroda u aktuelnim geopolitičkim promjenama u Evropi i svijetu.

Nakon toga, Dodik se oglasio na društvenoj mreži X, gdje je naveo:

- Odličan sastanak s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Prijateljski razgovor o političkim pitanjima važnim za srpski narod i ekonomskim tokovima koji će Republiku Srpsku i Srbiju učiniti još snažnijim i bližim - istakao je Dodik.

U objavi je naveo i da je Vučića informisao o, kako je rekao, srušenom ustavnom poretku u Bosni i Hercegovini.

- Informisao sam predsjednika Vučića da je Dejtonski sporazum srušen, da je Bosna i Hercegovina atrofirala usljed nespremnosti sarajevske politike da poštuje prava Republike Srpske, da su sudovi postali sredstvo odmazde i da Srpska ima pravo i obavezu da zaštiti sebe i srpski narod - poručio je Dodik te dodao:

- Predsjedniku Vučiću sam prenio utiske o razgovorima koje sam vodio u Izraelu i Mađarskoj, kao i o predstojećem odlasku u Sjedinjene Američke Države.

# MILORAD DODIK
# ALEKSANDAR VUČIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (50)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.