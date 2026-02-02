Dodik nakon sastanka s Vučićem: "Dejton je srušen, RS ima pravo da se brani"

Nakon posjeta Izraelu i Mađarskoj, lider SNSD-a Milorad Dodik danas je boravio u Beogradu, gdje se sastao s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Vučić je na Instagramu naveo da se na sastanku razgovaralo o mjestu i ulozi srpskog naroda u aktuelnim geopolitičkim promjenama u Evropi i svijetu.

Nakon toga, Dodik se oglasio na društvenoj mreži X, gdje je naveo:

- Odličan sastanak s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Prijateljski razgovor o političkim pitanjima važnim za srpski narod i ekonomskim tokovima koji će Republiku Srpsku i Srbiju učiniti još snažnijim i bližim - istakao je Dodik.

U objavi je naveo i da je Vučića informisao o, kako je rekao, srušenom ustavnom poretku u Bosni i Hercegovini.

- Informisao sam predsjednika Vučića da je Dejtonski sporazum srušen, da je Bosna i Hercegovina atrofirala usljed nespremnosti sarajevske politike da poštuje prava Republike Srpske, da su sudovi postali sredstvo odmazde i da Srpska ima pravo i obavezu da zaštiti sebe i srpski narod - poručio je Dodik te dodao:

- Predsjedniku Vučiću sam prenio utiske o razgovorima koje sam vodio u Izraelu i Mađarskoj, kao i o predstojećem odlasku u Sjedinjene Američke Države.