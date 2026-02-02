Medicinski vještaci zaključili da Dudaković ne može pratiti sudski postupak

Vještaci medicinske struke zaključili su da general Armije RBiH Atif Dudaković, koji je optužen za navodne zločine na području više krajiških općina, nije sposoban za suđenje zbog zdravstvenih razloga.

- U ovakvom stanju nije sposoban aktivno pratiti i učestvovati u sudskom postupku, kao ni adekvatno komunicirati s braniocem i kreirati odbranu - kazao je neuropsihijatar Rusmir Softić.

On je s onkologom Hasanom Osmićem i kardiologom Larisom Dizdarević-Hudić prezentovao nalaz o zdravstvenom stanju optuženog Dudakovića, koji nije prisustvovao ročištu, javlja Detektor.

Predsjedavajuća Vijeća Željka Marenić ostavila je rok od sedam dana Tužilaštvu i odbrani da se izjasne o nalazu vještaka i iznesu prijedloge.

Dudaković je optužen u svojstvu komandanta Petog korupsa Armije R BiH za navodne zločine počinjene na području Bosanskog Petrovca, Ključa, Bosanske Krupe i Sanskog Mosta, tokom oslobodilačke akcije Armije RBiH "Sana '95".

Tužilaštvo mu po komandnoj odgovornosti na teret stavlja navodna ubistva više od 300 osoba, progone i uništenje vjerskih objekata.

Dudakoviću se sudi zajedno sa Sanelom Šabićem, Ibrahimom Šiljedićem, Safetom Salihagićem, Adisom Zjakićem, Redžepom Zlojićem, Samirom Solakovićem, Fatmirom Muratovićem, Muharemom Aleševićem, Edinom Domazetom, Ejubom Koženjićem, Ibrahimom Nadarevićem i Saidom Mujićem.

U ovom predmetu suđenje je posljednji put održano u septembru prošle godine.