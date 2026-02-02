Delić objavio da je završen jedan od najvažnijih zakona: Vladi FBiH smo uputili zakon o socijalnoj karti

Ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Delić saopćio je da je Vladi Federacije Bosne i Hercegovine upućen dugoočekivani zakon o socijalnoj karti.

Delić je naveo da je riječ o, kako je ocijenio, možda i najvažnijem zakonu u ovom mandatu, čiji je puni naziv Zakon o metodologiji izrade društvene (socijalne) karte.

- Društvena (socijalna) karta je temelj pravednijih politika. Ona nije nova baza podataka i ne ukida ničija prava.

Njena svrha je da država konačno vidi ko je u stvarnoj potrebi, zbog čega, kakvu pomoć koristi i da li ta pomoć daje rezultate. Danas su podaci rasuti po institucijama, nepovezani i često se ne koriste.

Socijalna karta ih povezuje kako bi se smanjile nepravde i preklapanja pomoći te kako bi podrška stigla onima kojima je zaista potrebna - naveo je Delić.

Dodao je da Zakon o socijalnoj karti povezuje oblasti socijalne zaštite, zdravstva, obrazovanja, zapošljavanja i stambene politike, uz jasno definisane nadležnosti između Federacije, kantona i lokalnog nivoa vlasti.

Na kraju je istakao da će se koristiti isključivo podaci koje institucije već imaju.

- Zaštita ličnih podataka ugrađena je u zakon. Socijalna karta nije alat za nadzor, već za pravednije i odgovornije donošenje odluka - zaključio je Delić.