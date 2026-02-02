Niko ne zna u kakvom je stanju materijal: Ko im je oduzeo pravo da budu roditelji?

Posebni odjel za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala (POSKOK) bio je uključen u širu istragu, uključujući eventualnu odgovornost dužnosnika na federalnom nivou, ali je predmet vraćen Tužilaštvu KS kako bi oni nastavili konkretne radnje u okviru svoje odgovornosti.

Tri i po mjeseca nakon zatvaranja klinike za vantjelesnu oplodnju Northwestern Medical Centra u Sarajevu loptica odgovornosti prebacuje se s institucije na instituciju, a oštećeni pacijenti nemaju nijednog konkretnog odgovora na pitanje šta će biti s njihovim embrijima.

Klinika Northwestern Medical nije imala rješenje (dozvolu) Federalnog ministarstva zdravstva za obavljanje postupaka biomedicinski pomognute oplodnje, odnosno nije bila u zvaničnom registru Ministarstva kao ovlaštena ustanova za postupke vantjelesne oplodnje. Postavlja se pitanje kako je kao takva radila i kako niko nije reagovao ranije, ako klinika nije imala potrebne uslove za rad.

- Zakon propisuje da svaka zdravstvena ustanova koja ima odobrenje za te vrste postupaka treba da ima takozvanu „backup“ kliniku koja ima ugovor sa drugom ustanovom koja obavlja istu vrstu postupaka i da u slučaju ovakvih okolnosti sve materijale može preuzeti ta druga ustanova – kazala nam je pacijentica Kovačević.

Prebacivanje materijala

Jedino ponuđeno rješenje je prebacivanje materijala u Kliničku bolnicu u Zenici, što pacijenti odbijaju, jer šta će njihovi embriji u Zenici ako neće tamo nastavljati proces oplodnje. Osim toga, ovo rješenje je protivzakonito.

- Zakon jasno nalaže da se materijali mogu premjestiti samo uz saglasnost vlasnika tih materijala, odnosno osoba od kojih su materijali i uzeti – kazala je jedna od pacijentica.

Dakle, kako je moguće da su ti materijali već ranije premještani s jedne lokacije na drugu kada se nekadašnja klinika Newlife zatvorila i postala Northwestern Medical Centar? Niko ni tada nije kontaktirao pacijente i mnogi su za promjenu naziva i adrese saznali sasvim slučajno.

Ko održava embrije?

- Federalni zdravstveni inspektor čini napore u okviru svojih mogućnosti u tom trenutku, održava te materijale u životu i drži ih koliko-toliko pod nadzorom. Međutim, on sam kao jedna osoba nema kapaciteta ni mogućnosti da bude u potpunosti siguran da su ti materijali na adekvatan način zbrinuti – kazala je pacijentica Kovačević za „Avaz“.

Inspektor Adi Gujić i Uprava za inspekcijske poslove se do okončanja ovog teksta nisu oglasili iako smo ranije slali upit e-mailom, te upućivali telefonske pozive na koje se niko nije javio.