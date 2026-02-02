Muslimani u Sarajevu obilježili Lejletul-berat, noć oprosta i sudbine

Muslimani u Sarajevu su večeras obilježili Lejletul-berat, jednu od četiri odabrane noći u islamskom kalendaru, javlja Anadolu.

Petnaesta noć mjeseca ša'bana u islamskoj tradiciji obilježava se kao Lejletul-berat, poznata i kao noć oprosta i sudbine.

Vjernici je uglavnom obilježavaju u intenziviranim molitvama i uz prigodne programe u džamijama. Tako je večeras bilo u sarajevskim džamija, gdje organizovan program posvećen odabranoj noći.

Ova odabrana noć u hadisima, predajama poslanika Muhammeda, a.s., spominje se kao noć u kojoj Uzvišeni Allah određuje ljudske sudbine, ljudske živote i njihovu nafaku. U nekim hadisima se spominje da u ovoj noći Allah dž.š. prašta ljudima grijehe.

U Kur'anu, svetoj knjizi muslimana, ova noć spominje se u poglavlju Ad-Duhan (Dim) u kojoj Allah dž.š. kaže da je to blagoslovljena noć u kojoj Bog određuje sve svoje odredbe.

Lejletul-berat znači oslobađanje, čišćenje. Prema islamskom vjerovanju, Allah dž.š. u toj noći oslobađa od grijeha veliki broj ljudi.

Osmi mjesec po hidžretskom kalendaru, mjesec ša'ban, u tradiciji islama poznat je i po nazivu el-šehrul-mu'azam – veličanstveni mjesec.

Poslanik Muhammed ovaj mjesec provodio je u skrušenom ibadetu posta. To je mjesec u kojem se, po riječima Božijeg poslanika, podižu djela Gospodaru svih svjetova. Mjesec ša'ban je ujedno i "veliki vjesnik" skorog nastupa mubarek ramazana, mjeseca posta muslimana.