Helez odredio bh. delegaciju za sajam u Rijadu: BiH u Saudijskoj Arabiji će predstavljati i supruge Nermina Nikšića i Nerina Dizdara

Zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara i ministar odbrane BiH Zukan Helez sa članovima bh. delegacije prisustvovat će trećem izdanju Globalnog sajma odbrane koji će se održati u Rijadu, u Saudijskoj Arabiji, od 8. do 12. februara, piše Istraga.ba.

Kako je naznačeno u Odluci pod oznakom „vrlo hitno“ kojom se odobrava ova posjeta, mnogobrojni članovi bh. delegacije koje će sa sobom povesti ministar Helez boravit će u Saudijskoj Arabiji o trošku države punih sedam dana, tačnije od 7. do 13. februara.

Prema dokumentu koji je potpisao Zukan Helez, delegaciju Ministarstva odbrane u Rijadu će, pored Heleza, predvoditi njegov šef kabineta Salko Beba, brigadir Bruno Lukić, šef odsjeka za politiku upravljanja i zaštite vazdušnog prostora, šefica odsjeka za protokolarne aktivnosti Violeta Kuljanin te major Selver Hadžić iz kabineta ministra odbrane, „ujedno i prevodilac ministra“.