Cvijanović se sastala s Trampovim ministrom, razgovarali i o Južnoj interkonekciji

U objavi na društvenim mrežama, Cvijanović je navela da je riječ o drugom sastanku s Latnikom u posljednjih godinu dana

M. Až.

2.2.2026

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović sastala se u Sjedinjenim Američkim Državama s američkim sekretarom za trgovinu Hauardom Latnikom (Howard Lutnick), članom tima predsjednika Donalda Trampa.

- Tokom drugog sastanka sa sekretarom Latnikom u proteklih godinu dana razmotrili smo mogućnosti daljnjeg jačanja ekonomske saradnje od obostranog interesa. Izrazila sam zadovoljstvo zbog sve veće zainteresiranosti američkih kompanija za ulaganja u Republiku Srpsku i Federaciju BiH, ističući da je to rezultat pozitivnog zaokreta administracije predsjednika Trampa ka ekonomiji, saradnji i zajedničkom prosperitetu s drugim državama - poručila je Cvijanović.

Ona se osvrnula i na projekat Južne interkonekcije.

- Ukazala sam na značaj realizacije zajedničkih energetskih projekata, poput Južne interkonekcije, koja će otvoriti prostor za dodatne američke investicije u oblasti energetike i infrastrukture. Tom prilikom upoznala sam sagovornika i s aktuelnim političkim i sigurnosnim prilikama u Bosni i Hercegovini - zaključila je Cvijanović.

