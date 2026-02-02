Helez: Laž je da supruge Nikšića i Dizdara idu o trošku države u Saudijsku Arabiju, same će snositi troškove

Zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara i ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez reagovao je na pisanje portala Istraga.ba, u kojem je navedeno da bi proširena bh. delegacija, uključujući i supruge pojedinih zvaničnika, trebala boraviti u Saudijskoj Arabiji povodom posjete Globalnom sajmu odbrane u Rijadu, o trošku države. - Avdo Avdić je još jednom dokazao da s novinarstvom nema nikakve veze, već isključivo s prljavom propagandom i svjesnim plasiranjem laži po nalogu svojih političkih mentora.

Njegove tvrdnje o navodnom putovanju u Saudijsku Arabiju Nadije Nikšić i Jadranke Dizdar o trošku države nisu samo neistinite – one su bezočna izmišljotina, konstruisana s ciljem diskreditacije i političkog obračuna. Ovo nije greška niti pogrešna informacija, već namjerna i svjesna laž. Avdić obmanjuje javnost računajući da će buka, senzacionalizam i podmetanja prikriti činjenice. A činjenice su jasne i neoborive: delegacija Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine boravi u Saudijskoj Arabiji o kompletnom trošku domaćina koji su uputili zvaničan poziv, dok su troškovi delegacije Vlade Federacije BiH jasno definisani i snose ih Vlada FBiH i lično učesnici. Sve je dokumentovano, provjerljivo i transparentno. Međutim, Avdiću istina nikada nije bila prepreka. Očigledno polazi od vlastitih standarda i prakse svojih nalogodavaca, koji su godinama državne resurse koristili kao privatnu turističku agenciju. I ovaj put Avdo Avdić govori tuđim jezikom i tuđim interesima. Sve više liči na to da je Aleksandru Vučiću zasmetalo jačanje Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i intenziviranje međunarodne saradnje, pa je ponovo, preko svog najodanijeg i kupljenog propagandnog megafona, pokušava praviti skandal tamo gdje ga nema.