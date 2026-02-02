Helez: Laž je da supruge Nikšića i Dizdara idu o trošku države u Saudijsku Arabiju, same će snositi troškove

Zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara i ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez reagovao je na pisanje portala Istraga.ba, u kojem je navedeno da bi proširena bh. delegacija, uključujući i supruge pojedinih zvaničnika, trebala boraviti u Saudijskoj Arabiji povodom posjete Globalnom sajmu odbrane u Rijadu, o trošku države.
- Avdo Avdić je još jednom dokazao da s novinarstvom nema nikakve veze, već isključivo s prljavom propagandom i svjesnim plasiranjem laži po nalogu svojih političkih mentora.
Njegove tvrdnje o navodnom putovanju u Saudijsku Arabiju Nadije Nikšić i Jadranke Dizdar o trošku države nisu samo neistinite – one su bezočna izmišljotina, konstruisana s ciljem diskreditacije i političkog obračuna.
Ovo nije greška niti pogrešna informacija, već namjerna i svjesna laž. Avdić obmanjuje javnost računajući da će buka, senzacionalizam i podmetanja prikriti činjenice.
A činjenice su jasne i neoborive: delegacija Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine boravi u Saudijskoj Arabiji o kompletnom trošku domaćina koji su uputili zvaničan poziv, dok su troškovi delegacije Vlade Federacije BiH jasno definisani i snose ih Vlada FBiH i lično učesnici. Sve je dokumentovano, provjerljivo i transparentno.
Međutim, Avdiću istina nikada nije bila prepreka. Očigledno polazi od vlastitih standarda i prakse svojih nalogodavaca, koji su godinama državne resurse koristili kao privatnu turističku agenciju.
I ovaj put Avdo Avdić govori tuđim jezikom i tuđim interesima. Sve više liči na to da je Aleksandru Vučiću zasmetalo jačanje Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i intenziviranje međunarodne saradnje, pa je ponovo, preko svog najodanijeg i kupljenog propagandnog megafona, pokušava praviti skandal tamo gdje ga nema.
Avdića i njegove tutore očigledno boli i činjenica da Ministarstvo odbrane BiH u vrijeme mog mandata vraća ugled državi i obnavlja strateške veze s prijateljskim i utjecajnim zemljama, koje je bivša vlast svjesno zapostavila ili uništila. Obnovljena je saradnja s Turskom, Indonezijom, Azerbejdžanom i Egiptom, a u narednim danima i sa Saudijskom Arabijom – jednom od najbogatijih i najutjecajnijih zemalja svijeta.
I da se još jednom jasno ponovi, bez ikakve dileme i manipulacije: delegacija Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine boravi u Saudijskoj Arabiji isključivo na poziv i o kompletnom trošku domaćina – Kraljevine Saudijske Arabije.
Današnja objava Avde Avdića nije novinarstvo. Ovo je politička propaganda najnižeg nivoa, usmjerena protiv institucija i interesa Bosne i Hercegovine - poručio je Helez na Facebooku.