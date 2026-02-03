Stanje na putevima: Smanjena vidljivost na nekoliko putnih pravaca

Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutros se saobraća po suhoj ili vlažnoj cesti, dok ponegdje u višim planinskim predjelima mjestimično ima leda. Izdvaja se putni pravac Kupres-Livno, gdje jutros pada slabiji snijeg. Magla smanjuje vidljivost na putnim pravcima: Tuzla-Zvornik, Ormanica-Gradačac, Živnice-Banovići-Ribnica i Glamoč-Livno.

Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja.

Upozoravamo i na učestale odrone kamenja na kolovoz. Izdvajamo dionice gdje su odroni učestali: Trnovo-Foča, Jajce-Banja Luka, Turbe-Karanovac, Bugojno-Kupres, Rogatica-Ustiprača i Brodar-Rudo.

Zbog izvođenja radova na izgradnji bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever- Podlugovi saobraća se samo preticajnom trakom.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.