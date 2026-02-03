Nenad Grković za “Avaz”: Svaki put pred izbore Dodik želi da ponovo izazove krizu, ovaj put mu neće proći

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će sutra oko 14 sati izmijeniti podatke u aplikaciji za izborne rezultate za prijevremene izbore za predsjednika RS, a izmjena podrazumijeva brisanje podataka sa 136 biračkih mjesta u 17 osnovnih izbornih jedinica na kojima su izbori poništeni odlukom CIK-a BiH sa sjednice održane 24. decembra 2025. godine. Prema riječima Nenada Grkovića, državnog zastupnika Liste za pravdu i red, nakon sutrašnje korekcije rezultata, kandidat SDS-a Branko Blanuša imat će prednost od oko 6.000 glasova u odnosu na svog protukandidata Siniše Karana iz SNSD-a.

- To jasno pokazuje da je raspoloženje ljudi u RS takvo da su su spremni za promjene i da će dati šansu opozicionom kandidatu, gospodinu Blanuši. Blanuša je sasvim novi tip političara, on je sve suprotno od onoga što imamo kod Milorada Dodika. To je univerzitetski profesor, čovjek ostvaren u svom poslu, jako uspješan, svjetski priznat, nije neko sa kupljenom i nekom sumnjivom diplomom, a po njegovom ponašanju i nastupima u medijima vidite da je to gospodin čovjek, za razliku od trenutnih političara na vlasti – kaže Grković.

S približavanjem dana održavanja ponovljenih prijevremenih izbora iz SNSD-a ponovo jača secesionistička retorika. Predsjednik stranke Milorad Dodik jučer je ponovo govorio o “povoljnom međunarodnom okruženju” za nezavisnu RS, naglašavajući da će takvu odluku u roku od nekoliko dana priznati 15 država. Istovremeno, njegovi lobisti u SAD pozivaju američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) da ponovo razmotri Dejtonski sporazum i da je “pravo na samoopredjeljenje RS”, o kojem govori Dodik, važno za stabilnost Evrope i slobodu vjeroispovijesti kršćana i Jevreja.

- To je standardna priča Milorada Dodika svaki put pred izbore. Kad se osjeća ugroženo, nesigurno i kad zna da gubi, onda pojača tu nacionalnu retoriku i nada se da će se neko iz FBiH na tu retoriku “upecati”. Srećom, mnogi političari su postali svjesni da, odgovarajući na njegove provokacije, u stvari samo njemu pomažu i podižu mu rijetki. Još uvijek postoje pojedini političari u FBIH, koji prihvate Dodikovu lopticu, jer i njima odgovara da podgrijavaju atmosferu u BIH. Ipak, mislim da je svim normalnim i dobronamjernim ljudima u BiH takve retorike više preko glave. Ljudi su željni novih rješenja, novih ideja i nekih novih ljudi, pa mu ovaj put neće proći, iako je zapeo iz petnih žila da ponovo izazove neku krizu, isprovocira nemili događaj. Ljudi su se osvijestili i ovaj put neće upasti u tu njegovu zamku – ističe Grković.