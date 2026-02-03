Oglasila se policija nakon što je Škrbić prijavio ministra u Vladi ZDK Adnana Šabanija (Pokret) da ga je napao

Kako je portal "Avaza" sinoć prvi objavio, direktor Kantonalne direkcije za ceste ZDK Nandino Škrbić je prijavio ministra za prostorno uređenje, promet, komunikacije i zaštite okoline u Vladi ZDK Adnan Šabani (Pokret) da ga je verbalno napao i da je tom prilikom pred njim razbio laptop.

Sve se dešavalo u zgradi Vlade ZDK, a tim povodom smo kontaktirali portparolku Uprave policije MUP-a ZDK Lejle Ekinović.

- Dana 02.02.2026. godine, patrola policije Policijske stanice Centar je upućena na adresu Kučukovići broj 2, a vezano za prijavu lica Š.N. da je napadnut od strane lica Š.A. Dolaskom na adresu patrola policije je izvršenim provjerama navoda iz prijave i obavljenim razgovorima utvrdila da nema elemenata prekršaja, u tom smislu policijski službenici nisu intervenisali, samim tim nisu poduzimali druge mjere i radnje u smislu primjene policijskih ovlasti - rekla je Ekinović za "Avaz".