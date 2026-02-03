Raguž: Kada bi se održavali izbori za jednog člana Predsjedništva BiH, sigurno bih bio kandidat

Martin Raguž, osnivač i bivši predsjednik HDZ-a 1990, gostovao je jutros u programu BHRT-a i govorio o situaciji pred izbore.

- Nažalost, nemamo bolju situaciju nego pred onu izbornu godinu, prije četiri godine, što je loše za samu zemlju i puno toga pokazuje. Kako stanje u zemlji imamo, kako je stanje institucija, kako je stanje onih politika koji su preuzeli odgovornost u tom mandatnom periodu, kako su standardi stanje običnog čovjeka i ljudi, kakve su perspektive ove zemlje. U tom pogledu nije postignut neki zavidan rezultat, a kad gledam ovu godinu koja je izborna, kao što ste rekli, ako je njen početak, vidimo da se opet u javni prostor hoće unijeti teme koje u stvari značaju konfrontaciju, pojačanje nacionalnog naboja, ne postoji spremnost da se preuzme odgovornost, položi račun pred biračima za ono što su najavili - kazao je Raguž.

Na pitanje je li opoziciona hrvatska Petorka odlučila ko će biti kandidat za Predsjedništvo BiH, Raguž odgovara:

- Ono što želim tu posebno istaći jeste jedan odličan odnos i jedno međusobno razumijevanje kada je u pitanju nužnost promjena i u političkom djelovanju, i u programskom, i u pozicioniranju hrvatske političke scene, u ovom slučaju opozicije, sa jasnim političkim stajalištim, o najvažnijim pitanjima, ne samo za hrvatski narod u BiH, nego za cijelu zemlju.

Jer nijedno pitanje, pa ni hrvatsko, ne može se odvojeno razmatrati od pitanja ukupnog stanja u BiH i BiH kao cijeline. To je ono što mi želimo unijeti u taj javni politički prostor. Razgovore oko programa koji bi trebao biti i već jeste strukturiran u pet poglavlja, a su mu u završenoj fazi i bit će gotovi za desetak dana, što je značajan pomak.