SITUACIJA PRED IZBORE

Raguž: Kada bi se održavali izbori za jednog člana Predsjedništva BiH, sigurno bih bio kandidat

Nijedno pitanje, pa ni hrvatsko, ne može se odvojeno razmatrati od pitanja ukupnog stanja u BiH i BiH kao cijeline, kazao je

Martin Raguž. BHRT

Dž. R.

3.2.2026

Martin Raguž, osnivač i bivši predsjednik HDZ-a 1990, gostovao je jutros u programu BHRT-a i govorio o situaciji pred izbore.

- Nažalost, nemamo bolju situaciju nego pred onu izbornu godinu, prije četiri godine, što je loše za samu zemlju i puno toga pokazuje. Kako stanje u zemlji imamo, kako je stanje institucija, kako je stanje onih politika koji su preuzeli odgovornost u tom mandatnom periodu, kako su standardi stanje običnog čovjeka i ljudi, kakve su perspektive ove zemlje. U tom pogledu nije postignut neki zavidan rezultat, a kad gledam ovu godinu koja je izborna, kao što ste rekli, ako je njen početak, vidimo da se opet u javni prostor hoće unijeti teme koje u stvari značaju konfrontaciju, pojačanje nacionalnog naboja, ne postoji spremnost da se preuzme odgovornost, položi račun pred biračima za ono što su najavili - kazao je Raguž.

Na pitanje je li opoziciona hrvatska Petorka odlučila ko će biti kandidat za Predsjedništvo BiH, Raguž odgovara:

- Ono što želim tu posebno istaći jeste jedan odličan odnos i jedno međusobno razumijevanje kada je u pitanju nužnost promjena i u političkom djelovanju, i u programskom, i u pozicioniranju hrvatske političke scene, u ovom slučaju opozicije, sa jasnim političkim stajalištim, o najvažnijim pitanjima, ne samo za hrvatski narod u BiH, nego za cijelu zemlju.

Jer nijedno pitanje, pa ni hrvatsko, ne može se odvojeno razmatrati od pitanja ukupnog stanja u BiH i BiH kao cijeline. To je ono što mi želimo unijeti u taj javni politički prostor. Razgovore oko programa koji bi trebao biti i već jeste strukturiran u pet poglavlja, a su mu u završenoj fazi i bit će gotovi za desetak dana, što je značajan pomak.

Mislim da je važno da postoji jedan politički okvir koji bi sve te političke aktere, i tu ima različnosti u petorki u smislu pristupa, ali je za sad nađen jedan okvir koji povezuje i koji bi mogao biti jedna vrlo dobra osnova za politički nastup na ovim izborima.

Ljudi mi kažu da moram politički djelovati - kazao je.

- Nije bitno, ja smatram da nije bitna funkcija, da je važno pokazati dobru volju i energiju, da se promijeni stanje, a ne da se osobno pozicioniram. Stvarno djelujem u tom pogledu i mogu reći i zahvalan sam svim tim ljudima koji nisu zaboravili te neke poruke koje se ja slao u kampanji 2014. Sa sloganom "Ovo je naša zemlja", uredimo je, pružimo odgovornost stanju, vratimo vjeru u ovu zemlju, osigurajemo europsku perspektivu, vratimo vjeru u potencijal ove zemlje i u ljudskom i svakom drugom pogledu i to je bio program objektivno, čije naznake tek sad neki pokušavaju akceptirati, ali to je tako, znači dat ću svoj doprinos, zaključujem ovu priču i nije bitno s koje pozicije, ali ću dijelovati u javnosti.

Važno je donijeti neku svježinu u ovaj politički javni prostor i institucionalni, to je sigurno važno, ali isto je važno imati osobu koja ima ogromno političko-institucionalno iskustvo, koja ima konekcije i ovdje i vani i koja ima kredibilitet da može nadići i međuetničke i međuentitetske podijele i djelovati sinergijski na ove odnose u zemlji - dodao je.

Raguž je kazao i da, kada bi se održavali izbori za jednog člana Predsjedništva BiH, on sigurno bio kandidat. Također je oštro kritizirao politiku HDZ-a BiH na čelu sa Draganom Čovićem u proteklih 17 godina vladavine na svim razinama u BiH.

# HDZ 1990
# MARTIN RAGUŽ
