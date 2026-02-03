Upaljen žuti meteoalarm: Očekuju se udari vjetra i do 70 kilometara na sat

Federalni hidrometeorološki zavod upalio je žuti alarm za Livno, Mostar, Banju Luku, Foču i Trebinje. Naleti vjetra u Banjoj Luci ići će do 70 kilometara na sat, a u ostalim gradovima do 60.

U našoj državi jutros je pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u Bosni je zabilježena slaba kiša.

Temperature zraka u 7 sati iznosile su: Bjelašnica, Sokolac -5; Srebrenica -3; Bijeljina, Gradačac -2; Tuzla, Zenica 0; Banja Luka, Doboj, Jajce, Prijedor, Sanski Most 1; Ivan Sedlo 2; Sarajevo 3; Bugojno, Livno, Trebinje 5; Mostar 6; Bihać 9; Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 937 hPa, za 5 hPa je niži od normalnog i lagano opada.

Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično smanjenje oblačnosti poslije podne. Prije podne se očekuje kiša ponegdje u Bosni, a poslije podne i tokom noći u većem dijelu zemlje. Na planinama je moguć slab snijeg. Vjetar će biti slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima južni i jugoistočni. Dnevna temperatura zraka bit će od 6 do 12, u južnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima zemlje do 14 °C.

U Sarajevu se očekuje pretežno oblačno vrijeme uz djelimično smanjenje oblačnosti tokom dana. Povremeno je moguća slaba kiša. Dnevna temperatura zraka oko 10 °C.

U srijedu se očekuje pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima, dio prijepodneva i tokom noći kiša u većem dijelu zemlje, a poslije podne, uglavnom, u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Više padavina na sjeveru i zapadu Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Vjetar umjeren do jak južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 8 do 14, na jugu i sjeveru zemlje do 16 °C.

U četvrtak će također biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Na vrhovima planina sa snijegom. Poslije podne u većem dijelu Bosne se očekuje prestanak padavina. Intenzivnije padavine u sjevernim, zapadnim područjima Hercegovine i ponegdje na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 6 do 12, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 14 °C.

U petak će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većem dijelu zemlje. Na planinama se očekuje slab snijeg. Padavine uglavnom poslije podne i tokom noći. Vjetar slab južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 6 do 12, u sjevernim područjima do 14 °C.

U subotu također pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prijepodneva se očekuje slaba kiša, a na planinama slab snijeg. Vjetar slab promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 6 do 12, na jugu i ponegdje na sjeveru zemlje do 14 °C.