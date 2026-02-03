Kajganić podnio disciplinsku prijavu protiv tužioca Odobašića: "Optužnica vraćena na doradu jer je sadržavala brojne nedostatke"

Nakon što su se u javnosti pojavile informacije da je tužilac Izet Odobašić prijavio glavnog državnog tužioca Milanka Kajganića da je stopirao podizanje optužnice za ratne zločine u Sanskom Mostu, oglasili su se iz Tužilaštva BiH. - U vezi sa posljednjim informacijama u javnosti koje se tiču rada na predmetu Tužilaštva BiH u vezi događaja na području Sanskog Mosta tokom 1992. godine, a radi objektivnog informisanja javnosti obavještavate se da je, dana 03.02.2026. godine, glavni tužilac Tužilaštva BiH Uredu disciplinskog tužioca podnio disciplinsku prijavu protiv tužioca Izeta Odobašića, a zbog disciplinskih prekršaja neizvršavanja zakonom propisanog uputstva nadređenog tužioca i kršenje principa Etičkog kodeksa tužioca koji su doveli do narušavanja ugleda i integriteta pravosuđa.

Naime, tužiocu Odobašiću je još 26.03.2024. godine izdato uputstvo da u gore navedenom predmetu okonča istragu i donese tužilačku odluku do 01.12.2024. godine. Isti je, godinu dana nakon što mu je protekao rok, tačnije 02.12.2025. godine u Kabinet glavnog tužioca dostavio nacrt naredbe o sprovođenju istrage koja je bila nepotpuna, nejasna i potpuno u suprotnosti sa dosadašnjom praksom Tužilaštva BiH i Suda BiH, te je u većem dijelu sadržavala doslovno kopiran tekst iz drugih predmeta tužilaštva. Zbog navedenih razloga, a u skladu sa podzakonskim aktima, isti dokument mu je vraćen na uređenje i otklanjanje uočenih nepravilnosti. Napominjemo da je navedena praksa da se tužiocima daju upute i instrukcije radi otklanjanja nedostataka, u skladu sa smjernicama VSTV-a BiH i gotovo je svakodnevna u radu tužilaštva, te su samo u 2025. godini date desetine uputa i instrukcija a s ciljem otklanjanja uočenih nedostataka i sprečavanja situacija da se optužnice od strane Suda BiH višestruko vraćaju na doradu i uređenje ili čak odbijaju zbog procesnih nedostataka. Umjesto da postupi po dobijenim uputstvima i uredi predmetni akt, tužilac je zakonita uputstva ignorisao i u Kabinet glavnog tužioca, dana 30.12.2025. godine (nepuna dva dana prije isteka kalendarske godine) dostavio nacrt optužnice sa istim nedostacima kao što je sadržavao i nacrt naredbe o sprovođenju istrage, sa ciljem da do 31.12. predmet iskaže završenim radi ostvarenja norme, jer je u tom trenutku za 2025. godinu imao ostvarenu godišnju normu od svega 9%. Kako tužilac nije postupio po uputstvima, naloženo je rukovodiocu Posebnog odjela za ratne zločine da zakaže sastanke sa postupajućim i drugim tužiocima kako bi se tužiocu Odobašiću pomoglo da u navedenom predmetu završi istragu i podigne optužnicu.