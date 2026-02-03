Komšić i Bećirović sa Pirs: Sagovornici naglasili značajnu podršku Ujedinjenog Kraljevstva reformskim i integracionim procesima u BiH

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić i član Predsjedništva BiH Denis Bećirović poželjeli su dobrodošlicu specijalnoj izaslanici Karen Pirs (Pierce) i izrazili zadovoljstvo dobrim i prijateljskim odnosima Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog Kraljevstva, kao i intenzivnim političkim dijalogom i sadržajnom saradnjom u brojnim područjima, naročito na ekonomskom planu i u oblasti odbrane.

Istaknut je zajednički interes i namjera za nastavak i proširenje saradnje na oblasti energetike i infrastrukture, kao i druge oblasti koje će doprinijeti boljem povezivanju Bosne i Hercegovine sa regijom.

Sagovornici su naglasili značajnu podršku Ujedinjenog Kraljevstva reformskim i integracionim procesima u Bosni i Hercegovini, koja predstavlja dio šireg strateškog pristupa usmjerenog ka stabilizaciji Zapadnog Balkana kao temelja za dugoročnu stabilnost Evrope.

Specijalna izaslanica Pirs je ovom prilikom ponovila podršku Bosni i Hercegovini, te opredijeljenost Ujedinjenog Kraljevstva ekonomskom razvoju i evropskoj perspektivi zemlje, uz partnersku saradnju i angažman u okviru Berlinskog procesa.

Govoreći o evropskom putu Bosne i Hercegovine, ocijenjeno je da treba iskoristiti trenutnu situaciju za nastavak reformskog procesa i napredak na ispunjenju uslova za članstvo u Evropskoj uniji.

Razgovarano je o aktuelnoj situaciji u zemlji, te o modalitetima za rješavanje pitanja koja se odnose na državnu imovinu i Javnog radio-televizijskog sistema BiH.