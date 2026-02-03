Predložen pritvor Admiru Orahovcu koje je teško ranio Sašu Slipčevića u Mostaru

Iz Kantonalnog tužilaštva Mostar su potvrdili da je jučer podnesen prijedlog za određivanje pritvora Kantonalnom sudu u Mostaru, protiv osumnjičenika Admira O. (1976), iz Mostara, zbog postojanja osnovane sumnje da počinio kazneno djelo „Ubojstvo“ iz čl. 166. st.1 KZ FBiH, u vezi sa čl. 28. KZ F BiH (pokušaj) u stjecaju sa KD „Nedopušteno držanje oružja ili eksplozivnih tvari“ iz čl. 371. st.1. KZ F BiH.

- Osumnjičeniku Admiru O. se stavlja na teret da je dana 31.1.2026. godine, oko 18,00 sati, u ulici Alekse Šantića, ispred broja 75 u Mostaru, nakon ranijih prepirki sa S.S. iz Mostara koji je na lice mjesta došao zajedno sa A. M., sa prozora svoga stana u pravcu S.S., iz automatske puške sa spremnikom – „doboš“, ispalio najmanje dva metka uslijed čega je S.S. zadobio teške tjelesne ozlijede u predjelu desne podlaktice i desne glutealne regije - navodi se u Saopćenju Tužilaštva.

Dana 31.1.2026. godine, oko 18,00 sati, u ulici Alekse Šantića, ispred broja 75 u Mostaru, u stanu koji koristi, neovlašteno držao automatsku pušku sa spremnikom (doboš) sa 25 komada metaka oznake 65 koji se nalaze u spremniku, 25 metaka oznake br.65 i ručnu bombu (kašikara) crne boje, ser. broja BPM 75-naveli su iz Tužilaštva HNK. .

- Pritvor je predložen iz razloga jer naročite okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo, da će dovršiti pokušano krivično djelo, a za koja se može se izreći kazna zatvora u trajanju od 3 (tri) godine ili teža kazna - kazali su.

Tužilaštvo HNK u saradnji sa MUP-om HNK - Sektorom kriminalističke policije nastavlja sa poduzimanjem istražnih radnji u ovom predmetu u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti pod kojima su počinjena ova krivična djela.