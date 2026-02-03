Šabani za "Avaz": Nisam napao Škrbića, pola mandata nije na poslu, a košta građane ZDK više od 5.000 KM

On mora preći u drugu kancelariju, jer je zauzeo kancelariju od 100 metara kvadratnih, a nema ga šest mjeseci

Šabani i Škrbić. Vlada ZDK - pinconference.mk

Piše: Sedin Spahic

3.2.2026

Ministar za prostorno uređenje, promet, komunikacije i zaštitu okoline u Vladi ZDK Adnan Šabani (Pokret) negirao je da je napao direktora Direkcije za ceste ZDK Nandina Škrbića i otkrio za "Avaz" pozadinu cijele situacije.

Pojašnjava da mu je on nadređeni, da se Direkcija nalazi u sastavu Ministarstva i da od 13 mjeseci otkako je na ovoj poziciji, šest je proveo na bolovanju, a nakon svega što se desilo jučer, i jutros je na bolovanju.

- Nije se ništa desilo. Prije tri mjeseca je dobio nalog da se iseli iz kancelarije i pređe u manju. Zamolio me i kazao da se ne može sam iseliti, onda sam došao da pomognem, da se zajedno s njim iselimo. Bez ikakvih problema je tu bilo, a kada smo počeli da iznosimo stvari on je rekao da želi tu ostati, da će zvati policiju. Policija je tu došla i utvrdila da se ništa nije desilo. On mora preći u drugu kancelariju, jer je zauzeo kancelariju od 100 metara kvadratnih, a nema ga šest mjeseci. Što se tiče laptopa i navoda da sam ga razbio, on uredno radi, to su gluposti - kazao je Šabani za "Avaz".

Pojašnjava da Škrbić košta bruto građane ZDK više od 5.000 KM.

- Njemu je na obraz šta radi - zaključio je ministar Šabani.

Podsjećamo, ranije je portparolka Uprave policije MUP-a ZDK Lejla Ekinović rekla da nije bilo elemenata nikakvog krivičnog djela u postupanju ministra Šabanija.

- Dana 02.02.2026. godine, patrola policije Policijske stanice Centar je upućena na adresu Kučukovići broj 2, a vezano za prijavu lica Š.N. da je napadnut od strane lica Š.A. Dolaskom na adresu patrola policije je izvršenim provjerama navoda iz prijave i obavljenim razgovorima utvrdila da nema elemenata prekršaja, u tom smislu policijski službenici nisu intervenisali, samim tim nisu poduzimali druge mjere i radnje u smislu primjene policijskih ovlasti - rekla je Ekinović za "Avaz".

# VLADA ZDK
# ADNAN ŠABANI
# NANDINO ŠKRBIĆ
