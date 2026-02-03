Saud Alić za „Avaz“ opisao trenutak kao zemljotres: Klizište na Trčivodama ugrozilo kuće

Stanovnike sarajevskog naselja Trčivode u Starom Gradu u petak navečer uznemirio je glasan zvuk i potres nakon što se iznad njihovih kuća pojavilo klizište.

Zatrpan put

Za „Dnevni avaz“ govorio je Saud Alić koji živi na Trčivodama te je opisao trenutak kada se klizište desilo.

- U petak u 21.00 došlo je do pada potpornog zida sa dijelom bašte na pristupne stepenice kući i privatnom imanju. Ugrožene su dvije kuće, na brojevima 29 i 27. Desio se jak potres, imali smo osjećaj kao da je zemljotres, bilo je strašno – kaže Alić.

Pristupni put je skoro sav zatrpan i onemogućen je prolaz do kuće.

- Preduzeli smo korake i zaštitili što se može zaštiti. Zvali smo civilnu zaštitu koja je došla i napravila uviđaj. Potom su došle ekipe iz civilne zaštite i Općine Stari Grad, pregledali su stanje pa će napraviti izvještaj nakon čega će poslati ekipu stručnu za ispitivanje tla da bi mogli utvrditi šta dalje treba da se uradi – objasnio je Alić.

Riječ je o putu koji se svakodnevno koristi, tako da pukom srećom niko nije stradao