Saud Alić za „Avaz“ opisao trenutak kao zemljotres: Klizište na Trčivodama ugrozilo kuće

Pao je potporni zid s dijelom bašte, kaže Alić

Alić: Bilo je strašno. Avaz

Piše: Dženana Redžepagić

3.2.2026

Stanovnike sarajevskog naselja Trčivode u Starom Gradu u petak navečer uznemirio je glasan zvuk i potres nakon što se iznad njihovih kuća pojavilo klizište.

Zatrpan put

Za „Dnevni avaz“ govorio je Saud Alić koji živi na Trčivodama te je opisao trenutak kada se klizište desilo.

- U petak u 21.00 došlo je do pada potpornog zida sa dijelom bašte na pristupne stepenice kući i privatnom imanju. Ugrožene su dvije kuće, na brojevima 29 i 27. Desio se jak potres, imali smo osjećaj kao da je zemljotres, bilo je strašno – kaže Alić.

Pristupni put je skoro sav zatrpan i onemogućen je prolaz do kuće.

- Preduzeli smo korake i zaštitili što se može zaštiti. Zvali smo civilnu zaštitu koja je došla i napravila uviđaj. Potom su došle ekipe iz civilne zaštite i Općine Stari Grad, pregledali su stanje pa će napraviti izvještaj nakon čega će poslati ekipu stručnu za ispitivanje tla da bi mogli utvrditi šta dalje treba da se uradi – objasnio je Alić.

Riječ je o putu koji se svakodnevno koristi, tako da pukom srećom niko nije stradao

Mještani strahuju

Građani općine Stari Grad se već duže vrijeme bore s klizištima. Stanovnici Curinih njiva strahuju od svake kiše i poplava, a dosad je evakuisano gotovo 30 porodica.

Ipak, s obećanom sanacijom neće biti moguće početi dok to ne dozvole vremenski uvjeti, odnosno do proljeća, što pojačava strah ugroženog stanovništva.

Dok mještani svakodnevno strahuju, jedino ostaje nada da neće doći do katastrofe kakva je pogodila Jablanicu.

