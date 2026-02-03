Magazinović sa ambasadorom Diwaldom: Hitno usvojiti evropske i antikoruptivne zakone

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Saša Magazinović razgovarao je danas s ambasadorom Republike Austrije u BiH Džordž Divaldom (Georgom Diwaldom) o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH, sa posebnim naglaskom na proces evropskih integracija.

Ambasador Divald istaknuo je snažnu i kontinuiranu podršku Republike Austrije evropskom putu BiH, naglasivši da je napredak države u interesu svih građana, ali i stabilnosti cijele regije.

Magazinović je upoznao ambasadora sa aktivnostima i prioritetima u radu Predstavničkog doma, posebno u domenu reformskih zakona koji su ključni za dalji napredak u ispunjavanju obaveza prema Evropskoj uniji.

Naglasio je da pripada grupi ljudi koji evropske integracije shvataju kao snažan alat za pozitivnu transformaciju države. U tom kontekstu je podvukao da je mnogo onih koji su u javnosti veliki zagovornici evropskih integracija, dok u stvarnom životu čine sve što je u njihovoj moći da ove procese zaustave i očuvaju status quo.

Magazinović je istaknuo potrebu hitne deblokade svih državnih institucija, te ubrzanje reformi, posebno u oblasti borbe protiv korupcije.

S tim u vezi, posebno je pomenuo potrebu usvajanja antikoruptivnih zakona poput izmjena Zakona o javnim nabavkama i izmjena Krivičnog zakona, koji još uvijek nisu usvojeni u Domu naroda PSBiH.

Usvajanjem tih zakona ogroman novac koji u procesu javnih nabavki završava u privatnim džepovima bi mogao biti iskorišten za unaprijeđenje zdravstva, obrazovanja, infrastrukturnih radova, rekao je Magazinović.

Pored toga odgovorni za pljačku javnog novca bi završili u zatvorima što bi predstavljalo zadovoljenje pravde i preduslov za povratak povjerenja u institucije.

Zbog svega toga, naglasio je Magazinović, mnogo je moćnih ljudi iz svijeta politike i biznisa koji pokušavaju zaustaviti ove zakone.

Na sastanku je razgovarano i o bilateralnim odnosima Bosne i Hercegovine i Austrije, koji su ocijenjeni kao izuzetno dobri i stabilni, uz obostranu spremnost za njihovo dalje unapređenje, posebno u oblastima ekonomije, kulture i obrazovanja.

Ambasador Divald je upoznao Magazinovića o pojačanom interesu austrijskih investitora za ulaganja u BiH, naglasivši da će Austrija učiniti sve kako bi se u BiH otvorilo što više radnih mjesta za mlade, obrazovane i talentovane ljude, te zaustavio njihov odlazak iz BiH, saopćeno je iz PSBiH.