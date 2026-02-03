Video / Reporter "Avaza" u rodnom selu Sane Alajmović, Epstinove prijateljice: "Otac joj je dobar!"

Ime Sane Alajmović, Bosanke, pojavilo se među milionima novih dosjea koji se odnose na seksualnog prijestupnika Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein), a koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD. Ova uspješna poduzetnica iz Švedske rođena je u Olovu, u selu Kamensko.
Dio djetinjstva provela je u Carevoj Ćupriji odakle se odselila u Švedsku.
- To vam je 30 kilometara odavde - reći će reporterima "Avaza" jedan prolaznik u Olovu.
Sana Alajmović spominje se u 53 fajla, a radi se o e-mail prepiskama iz 2012. godine, u kojima Alajmović sa Epstinom i njegovim najbližim saradnicima dogovara detalje njegovog dolaska u Štokholm.
Vožnja klancem Krivaje prema Kamenskom ne obećava. Ali idemo, nema nazad. U Kamenskom tišina. Rijetko ko da je vani. Zimsko je doba, a i ko ima stoke u štali već je obavio sve što treba.
Kod džamije ipak srećemo Vahida. Poznato mu je "da se nešto pisalo za Sanu Alajmović".
- Njen otac je odavde. Prije rata su se odselili u Carevu Ćupriju (selo koje smo prošli do Kamenskog, op.a.). Dolje imaju i kuću. Sana je bila mala kad su otišli. Oni su gore, ja mislim, Švedska - govori nam Vahid.
Ni časa ne časimo nego pravac nazad! Nizbrdo! Put Careve Ćuprije. Selo dobi ime jer predanja kažu da je tu Sultan Fatih prešao Krivaju, a vojska napravi i ostavi most narodu.
Ispred lokalne trgovine uvijek neko ima. Tako je to u selu. I sada zatekosmo Pašu Rizvanovića i Abida Mujezinovića.
- Senahid Alajmović (otac Sane Alajmović op.a.) je išao sa mnom u školu. Znam ga dobro. Dobar čovjek. Bio je doktor ovdje. Ona je mlađa generacija, nju slabo poznajem - kaže za "Avaz" Mujezinović.
Njegov saborac Paša Rizvanović nam otkriva da je prošlog ljeta Senahid Alajmović bio u posjeti Carevoj Ćupriji.
- On je bio doktor kod nas ovdje. Kad dođe, sa svima se pozdravi ko god sjedi pored Krivaje. Nema se tu šta puno kazati - dodaje Rizvanović.
Upućuju nas prema Olovu i objašnjavaju gdje je kuća Alajamovića. Lako je pronalazimo. Kapija zamandaljena. Iz dimnjaka nema dima. Zaključujemo da nema nikog u kući.
- Bila je sestra Senahidova, ali moguće da je sada u Olovu - govori nam komšinica iz kuće iznad ceste.
"Dragi Jeffrey, djevojke su starosti od 23 do 28 godina"
U jednoj od objavljenih prepiski od 15. 11. 2012., Sana Alajmović piše Epstinu:
- Doručak sa profesorom Matijasom Uhlenom (kojeg si ranije upoznao u Njujorku) u 10.00 u Hotelu Anglais. Brunch sa BBB djevojkama u 13.00 u hotelu Kung Carl. Želiš li da ti dogovorimo još neke dodatne sastanke? Srdačno, Sana.”
U drugoj prepisci od 30. 11. 2012., Alajmović piše Epstinu:
- Dragi Jeffrey, u attachmentu pronađi rezimee i fotografije nekih od djevojaka koje će doći na sutrašnji brunch. Sve one su studirale na Stockholm School of Economics i starosti su od 23-28 godina. Poslat ću ti dodatne rezimee kada ih dobijem. Nadam se da će tvoje putovanje proći sigurno! Uz ljubazne pozdrave, Sana.”
