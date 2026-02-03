Video / Reporter "Avaza" u rodnom selu Sane Alajmović, Epstinove prijateljice: "Otac joj je dobar!"

Ime Sane Alajmović, Bosanke, pojavilo se među milionima novih dosjea koji se odnose na seksualnog prijestupnika Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein), a koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD. Ova uspješna poduzetnica iz Švedske rođena je u Olovu, u selu Kamensko.

Dio djetinjstva provela je u Carevoj Ćupriji odakle se odselila u Švedsku.

53 fajla

- To vam je 30 kilometara odavde - reći će reporterima "Avaza" jedan prolaznik u Olovu.

Sana Alajmović spominje se u 53 fajla, a radi se o e-mail prepiskama iz 2012. godine, u kojima Alajmović sa Epstinom i njegovim najbližim saradnicima dogovara detalje njegovog dolaska u Štokholm.

Vožnja klancem Krivaje prema Kamenskom ne obećava. Ali idemo, nema nazad. U Kamenskom tišina. Rijetko ko da je vani. Zimsko je doba, a i ko ima stoke u štali već je obavio sve što treba.

Kod džamije ipak srećemo Vahida. Poznato mu je "da se nešto pisalo za Sanu Alajmović".

- Njen otac je odavde. Prije rata su se odselili u Carevu Ćupriju (selo koje smo prošli do Kamenskog, op.a.). Dolje imaju i kuću. Sana je bila mala kad su otišli. Oni su gore, ja mislim, Švedska - govori nam Vahid.

Ni časa ne časimo nego pravac nazad! Nizbrdo! Put Careve Ćuprije. Selo dobi ime jer predanja kažu da je tu Sultan Fatih prešao Krivaju, a vojska napravi i ostavi most narodu.

Ispred lokalne trgovine uvijek neko ima. Tako je to u selu. I sada zatekosmo Pašu Rizvanovića i Abida Mujezinovića.

- Senahid Alajmović (otac Sane Alajmović op.a.) je išao sa mnom u školu. Znam ga dobro. Dobar čovjek. Bio je doktor ovdje. Ona je mlađa generacija, nju slabo poznajem - kaže za "Avaz" Mujezinović.