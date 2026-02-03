Prognozira se porast vodostaja i preporučuje dodatan oprez

Uslijed obilnih padalina na slivu koje se očekuju u navedenom periodu, na većini hidroloških postaja na vodnom području Jadranskog mora prognozira se porast vodostaja, posebno na poplavnom području rijeke TMT (Tihaljina-Mlade-Trebižat) i rijeke Neretve sa pritocima.

Iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora savjetuju nadležnim institucijama da prate situaciju i postupaju u skladu sa ovlastima, pridržavajući se Federalnog operativnog plana obrane od poplava, a službama koje provode mjere zaštite, spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučuju dodatni oprez.

Nadležne službe civilne zaštite trebaju upozoriti stanovništvo na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte na opasnost prilaska obalama uslijed mogućih povećanja dubina i brzine tečenja vode u rijekama, te pravovremeno dati obavijest sa uputama i smjernicama za ponašanje kako bi stanovništvo bilo u mogućnosti provesti mjere u cilju smanjenja eventualnih šteta od štetnog djelovanja voda, poručili su iz Agencije.