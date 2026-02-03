Čengić: Predstavnici poslodavaca su imali prijedlog da se zadrži postojeći nivo od 400 KM za radnike

Donijeli smo određene zaključke koji bi mogli doprinijeti rješavanju i njihovih problema, ali i kompletne privrede u BiH, istakao je Čengić

A. O.

3.2.2026

Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije BiH, na prijedlog dopremijera FBiH i federalnog ministra financija Tonija Kraljevića, podržalo je danas Uredbu o isplati neoporezive pomoći radnicima u 2026. godini koja će se naći na sljedećoj sjednici Vlade Federacije BiH.

Nakon održane sjednice prisutnima se obratio Safudin Čengić predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća (ESV) FBiH koji je istakao da su na današnjoj sjednici članovi Konzorcijuma logistika zatražili iznošenje problema s kojim se susreću.

Čengić kaže da su smatrali potrebnim da članovi Konzorcijuma upoznaju članove Vijeća.

- Donijeli smo određene zaključke koji bi mogli doprinijeti rješavanju i njihovih problema, ali i kompletne privrede u BiH. Na sjednici smo raspravljali oko Prijedloga uredbe koja omogućava poslodavcima da svojim radnicima mogu isplatiti određeni iznos sredstava bez uplate doprinosa čime bi se poboljšao standard uposlenika. Rasprava je vođena malo duže. Predstavnici poslodavaca su imali prijedlog da se zadrži postojeći nivo od 400 KM – istakao je Čengić.

