Kurtović: Očekujemo da se u šest mjeseci u ovoj godini naprave velike promjene

Nakon današnje sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH, prisutnima se nakon Safudina Čengića obratio i Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Samir Kurtović koji je izjavio da je oko 15 posto poslodavaca je iskoristilo pravo o isplati neoporezive pomoći radnicima u 2026. godini.

- Mi očekujemo da se u šest mjeseci u ovoj godini naprave velike promjene, a najmanje 50 posto 60 poslodavaca daju dodatak na platu od 300 KM. Mislim da je to kvalitetno rješenje. Ono što jeste danas za javnost treba iznijeti je Zakon o radu, prednacrt Zakona o radu bit će posebno jedna tačka Ekonomsko-socijalnog vijeća gdje ćemo zajedno u želji poslodavaca Vlada Federacije i Sindikat tražiti rješenje da se taj Zakon o radu riješi – istakao je između ostalog.