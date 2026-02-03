Krišto se sastala s Pirs: Opredijeljenost za saradnju BiH i UK na svim poljima od obostranog interesa

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto danas je u Sarajevu razgovarala sa specijalnom predstavnicom Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK) za Zapadni Balkan Karen Pirs (Pierce).

Istaknuti su prijateljski odnosi Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog Kraljevstva, kao i intenzivan politički dijalog i sadržajna saradnja na brojnim područjima.

Opredijeljenost za saradnju na svim poljima od obostranog je interesa, a osobito produbljivanje snažnog partnerstva u specifičnim globalnim i geopolitičkim okolnostima, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Povezivanje i saradnja poslovnih subjekata Bosne i Hercegovine s poslovnim subjektima Ujedinjenog Kraljevstva je od izuzetne važnosti. Ta suradnja omogućava bh. privredi tehnološku obnovu i stjecanje sofisticiranih vještina, bilo da se radi o upravljanju ili proizvodnji.

Ujedinjeno Kraljevstvo je ostalo na šestom mjestu na listi zemalja najznačajnijih ulagača u BiH.

Na sastanku se razgovaralo i o europskom putu, koji je ključni vanjskopolitički cilj BiH.

Održavanje međuvladine konferencije bio bi važan iskorak koji bi i službeno označio početak pregovora o punopravnom članstvu, navodi se u saopćenju.