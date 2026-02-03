Ministarstvo komunikacija i prometa BiH: Forto nije tvrdio da je rješenje problema profesionalnih vozača 'na dohvat ruke'

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine dostavilo je demanti u vezi sa navodima koji su se pojavili u medijima da je ministar Edin Forto ranije tvrdio da je rješenje problema profesionalnih vozača "na dohvat ruke“.

- U vezi s navodima koji su se pojavili u medijima da je ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto ranije tvrdio da je rješenje problema profesionalnih vozača 'na dohvat ruke', Ministarstvo komunikacija i prometa BiH demantuje takve tvrdnje kao netačne. Ministar Forto nikada nije izjavio da je rješenje ovog pitanja blizu ili gotovo izvjesno. Naprotiv, u više navrata je jasno naglašavao da je usvajanje vizne strategije i otvaranje ovog pitanja na nivou Evropske unije tek prvi korak u dugom i kompleksnom procesu koji zahtijeva političku volju, koordinaciju više institucija i izmjene ili prilagođavanje postojećeg evropskog okvira - navodi se u demantiju.

Dodaje se da je ministar Forto kontinuirano upozoravao da se radi o složenom pitanju koje se tiče sigurnosnih procedura i međunarodnih sporazuma, te da brza i jednostavna rješenja ne postoje.

Sve dosadašnje aktivnosti Ministarstva bile su usmjerene na pokretanje institucionalnog dijaloga i traženje pragmatičnih rješenja, a ne na stvaranje nerealnih očekivanja, navode iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH.