Na pragu nove turističke sezone stari problemi: Krenula potraga za sezonskom radnom snagom

Upravo su to zanimanja koja su prijeko potrebna i našim hotelijerima i poslodavcima iz ugostiteljsko-turističke djelatnosti.

Situaciju dodatno komplicira činjenica da brojne kompanije, pogotovo, veliki hotelski lanci iz susjedne Hrvatske, zakazuju "dane otvorenih vrata" u bh.gradovima i koji preko naših službi za zapošljavanje oglašavaju otvorena radna mjesta za kuhare, kuhinjske radnike, konobare, barmene, sobarice, spremačice, radnike na bazenu..

Dok se zimska turistička sezona bliži kraju, dotle su otpočele pripreme i za predstojeću ljetnu sezonu. Ta glavna turistička sezona u našoj zemlji ponovo aktuelizira stari problem, a to je nedostatak radne snage.

Zbog nedostatka domaće radne snage bh. poslodavci su prinuđeni tražiti rješenja izvan granica.

- Nigdje nije sjajno, u cijeloj Evropi je situacija po tom pitanju kritična. Dosta toga je i do poslodavaca, kada je riječ o domaćoj radnoj snazi, ali i do sistema. U većim hotelima već neko vrijeme dolaze radnici, uglavnom, s dalekih tržišta. Međutim, u BiH ima preko stotinu ugostiteljsko-turističkih škola i neophodno je povećati kvote upisa, jer kad bi po 10 učenika završilo svoje obrazovanje to je godišnje 1.000 kuhara, konobara i slično - kaže za „Avaz“ Amir Hadžić, predsjednik Udruženja hotelijera i restoratera BiH.

Potencijalna rješenja

Nadalje, kao rješenje za nedostajuću radnu snagu vidi i u raznim edukacijama, ali i prekvalifikacijama s obzirom na brojno stanje osoba koje se vode na evidencijama službi za zapošljavanje.

- Dovoljno je tri mjeseca osposobljavanja za zanimanja konobara, barmena, sobarice, spremačice i sličnih. Za kuhara ili recepcionera bi trebalo više vremena, okvirno, šest mjeseci. Ali, to sistem treba da potakne. Međutim, na tome se ništa ne radi, vjerovatno, iz razloga što je turizam privatni sektor - govori Hadžić.

Zadržati radnika

Umijeće je, navodi, zadržati radnika.U brojnim objektima radnici daju otkaz radi odlaska na sezonski rad, naprimjer, u Hrvatsku.

- Uvijek je bolje rješenje, posebno ako se radi o kvalitetnom radniku, povećati primanja i približiti ih onima kakva bi zaradili sezonski. Jer, i tim radnicima je bolje rješenje ostati uz svoje porodice - mišljenja je Hadžić