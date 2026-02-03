Cvijanović se sastala s Trampovom saradnicom: Objasnila sam joj da su sve ove vrijednosti u BiH ugrožene

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović nastavila je seriju sastanaka u Sjedinjenim Američkim Državama. Nakon razgovora s članovima nove administracije Donalda Trampa, Cvijanović se susrela i s utjecajnom republikanskom kongresmenkom Anom Paulinom Lunom.

Cvijanović je sastanak s Lunom opisala kao "odličan i inspirativan", naglašavajući zajedničke ideološke stavove s republikanskom političarkom. Na društvenim mrežama istakla je da dijele slične stavove o ključnim političkim pitanjima.

- Na istoj smo političkoj strani – za odbranu suvereniteta, demokratije, volje naroda i slobode govora. Objasnila sam joj da su sve ove vrijednosti u BiH ugrožene. Radujem se što ćemo nastaviti blisku saradnju - izjavila je Cvijanović nakon sastanka.

Ova izjava dolazi u trenutku kada zvaničnici iz Republike Srpske intenziviraju kontakte s predstavnicima Republikanske stranke, nastojeći osigurati podršku za svoje političke stavove unutar američkih institucija.

Ko je Ana Paulina Luna?

Ana Paulina Luna, s kojom se Cvijanović sastala, predstavlja jednu od istaknutijih figura mlađe generacije Republikanske stranke. Zastupnica je 13. distrikta Floride i smatra se bliskom saradnicom novoizabranog predsjednika Donalda Trampa.

Luna je veteranka američkog ratnog zrakoplovstva i prva žena meksičkog porijekla izabrana u Kongres iz Floride. Poznata je po konzervativnim stavovima, članstvu u utjecajnom desničarskom "Freedom Caucusu" i snažnom zagovaranju politike "America First". Njen politički angažman često je usmjeren na pitanja nacionalnog suvereniteta i kritiku liberalnih politika, što se poklapa s narativom koji Cvijanović promoviše u Vašingtonu.

Sastanak s Latnikom

Sastanak s Lunom održan je dan nakon što je Cvijanović imala značajan susret s Hauardom Latnikom, američkim sekretarom za trgovinu u novom Trampovom timu.

Tokom tog sastanka, fokus je bio na ekonomskim temama. Cvijanović je navela da je ovo bio njen drugi susret s Latnikom u posljednjih godinu dana i pohvalila "pozitivan zaokret administracije predsjednika Trampa ka ekonomiji i saradnji".

Posebnu pažnju javnosti privukla je izjava o energetskim projektima, posebno o Južnoj interkonekciji.

- Ukazala sam na važnost realizacije zajedničkih energetskih projekata, poput Južne interkonekcije, koja će otvoriti prostor daljim američkim investicijama u oblasti energetike i infrastrukture . istakla je Cvijanović.

Cvijanović je Latnika također upoznala sa "aktuelnim političkim i sigurnosnim prilikama u BiH", čime je zaokružila svoju posjetu kombinacijom ekonomskih i političkih tema usmjerenih prema novoj američkoj administraciji.