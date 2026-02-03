Telemach gasi Hayat, oglasila se televizija: BH Telecom im je rekao da ih neće kupiti ako potpišu ugovor

- Telemach je jučer obavijestio Regulatornu agenciju za komunikacije BiH, u Pravilom propisanom roku najave od 8 dana, da će prestati emitirati kanale Izvorna TV i Hayat (Hayat, Hayat 2, Hayatovci, Hayat Music Box, Hayat Folk Box) s obzirom na to da trenutno nisu ispunjeni uslovi iz Pravila 79/2016. Telemach će nastaviti pratiti situaciju i nada se da će navedeni kanali u budućnosti ponovo biti dio programske ponude - naveli su iz Telemacha.

- Prema informacijama kojima raspolažemo kompanija Telemach je još prije izvjesnog vremena bila spremna potpisati ugovore i plaćati prava distribucije domaćim TV kanalima, ali su ih iz "BH Telecoma" uslovili da to ne smiju uraditi ili neće biti ništa od akvizicije.

Prvo što su iz "BH Telecoma" spomenuli bio je Hayat. Reći će da je to poslovno, a ne političko pitanje... Također, imamo informacije da posljednjih nekoliko dana, kao što je to bio slučaj i sa nekim manjim operaterima, Uprava 'Telemacha' trpi ogromne pritiske iz 'BH Telecoma' da mora isključiti Hayat sa svoje platforme. U pitanje se dovodi akvizicija, ali i nekoliko drugih procesa.

Bez obzira na brzi rast novih pretplatnika, u 'Telemachu' se osjećaju da su stisnuti uza zid. Odluka se donosi izvan Bosne i Hercegovine. O tome ćemo tek pisati i govoriti. Opet se sva priča svodi na Hayat. Uspiju li u namjeri, javnosti bi servirali dodatni 'dokaz' kako iza svega nije politika, već samo posao. Ali, umjesto spašavanja akvizicije, eventualno gašenje Hayata će samo značiti njen kraj i kršenje uslova Konkurencijskog vijeća. Znamo da problemi aktualne vlasti nisu počeli sa Hayatom i sigurni smo da neće završiti ukoliko ugase Hayat. Javnost pozivamo da prati razvoj događaja i ne dozvole da budu izmanipulisani. Uprava Hayata intenzivno radi na iznalaženju najoptimalnijih rješenja za trenutne izazove i vjerujemo da ćemo doći do rješenja u interesu onih kojima je stalo do Hayata i programa koji proizvodimo. Naša borba jeste borba za prava koja nam pripadaju, ali i mnogo više od toga - naveli su iz Hayata.