Ambasadorica Kovačević Bajtal s predsjednikom Hrvatske gospodarske komore: Zajednički nastup privrednika na trećim tržištima

Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj, Elma Kovačević Bajtal sastala se s predsjednikom Hrvatske gospodarske komore Lukom Burilovićem. Na sastanku je istaknuta izrazito dobra bilateralna ekonomska saradnja Hrvatske i Bosne i Hercegovine, uz naglasak na potencijale njenog daljnjeg jačanja. Razgovaralo se i o mogućnostima snažnije zajedničke prisutnosti privrednika iz obje zemlje na sajmovima na trećim tržištima.

Prema informaciji iz HGK, Hrvatska je jedan od najvažnijih vanjskotrgovinskih partnera Bosne i Hercegovine, dok BiH u ukupnoj robnoj razmjeni Hrvatske sa svijetom zauzima peto mjesto. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, robna razmjena između dviju zemalja dosegla je 2024. godine 4,6 milijardi eura, a podaci za prvih deset mjeseci lani pokazuju blagi rast u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

- U kontekstu velikih globalnih promjena, nesigurnosti i poremećaja u međunarodnim dobavnim lancima, otvara se dodatni prostor za jačanje poslovne saradnje unutar regije i šireg okruženja. Relativna blizina tržišta, poznavanje poslovnih praksi te prepoznatljivost proizvoda predstavljaju važan poticaj daljnjem povezivanju i jačanju saradnje poduzetnika iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine – saopćeno je iz Hrvatske gospodarske komore.