Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ZAGREB

Ambasadorica Kovačević Bajtal s predsjednikom Hrvatske gospodarske komore: Zajednički nastup privrednika na trećim tržištima

Na sastanku je istaknuta izrazito dobra bilateralna ekonomska saradnja Hrvatske i Bosne i Hercegovine

Kovačević Bajtal i Burilović. Facebook

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

3.2.2026

Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj, Elma Kovačević Bajtal sastala se s predsjednikom Hrvatske gospodarske komore Lukom Burilovićem. Na sastanku je istaknuta izrazito dobra bilateralna ekonomska saradnja Hrvatske i Bosne i Hercegovine, uz naglasak na potencijale njenog daljnjeg jačanja. Razgovaralo se i o mogućnostima snažnije zajedničke prisutnosti privrednika iz obje zemlje na sajmovima na trećim tržištima.

Sastanak u Zagrebu. Facebook

Prema informaciji iz HGK, Hrvatska je jedan od najvažnijih vanjskotrgovinskih partnera Bosne i Hercegovine, dok BiH u ukupnoj robnoj razmjeni Hrvatske sa svijetom zauzima peto mjesto. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, robna razmjena između dviju zemalja dosegla je 2024. godine 4,6 milijardi eura, a podaci za prvih deset mjeseci lani pokazuju blagi rast u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

- U kontekstu velikih globalnih promjena, nesigurnosti i poremećaja u međunarodnim dobavnim lancima, otvara se dodatni prostor za jačanje poslovne saradnje unutar regije i šireg okruženja. Relativna blizina tržišta, poznavanje poslovnih praksi te prepoznatljivost proizvoda predstavljaju važan poticaj daljnjem povezivanju i jačanju saradnje poduzetnika iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine – saopćeno je iz Hrvatske gospodarske komore.

# HRVATSKA
# BIH
# ELMA KOVAČEVIĆ BAJTAL
# LUKA BURILOVIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.