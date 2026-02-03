Iz Ministarstva financija FBiH potvrdili: U budžetu osigurano 353 miliona KM, isplata uvećanih penzija 5. februara

Penzioneri u Federaciji BiH, korisnici Federalnog zavoda MIO, ove sedmice će dobiti penzije uvećane za 11,2 posto, a sredstva za tu namjenu osigurana su u Budžetu Federacije BiH.

Kako su za Fenu potvrdili iz Federalnog ministarstva finansija, sredstva za isplatu penzija za januar tekuće godine, u ukupnom iznosu od 347 miliona KM, danas su upućena prema poštama i bankama. U skladu s uobičajenom praksom isplate penzija petog dana u mjesecu, penzije će krajnjim korisnicima biti isplaćene u četvrtak, 5. februara.

Navedeno povećanje temelji se na nedavno usvojenom Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o MIO FBiH, koji predviđa usklađivanje penzija dva puta godišnje, u januaru i julu. Tako se najniža penzija korisnika koji su pravo ostvarili prije 1. januara 2026. godine povećava sa 599,28 na 666,40 KM, dok se zagarantovana penzija povećava sa 715,21 na 795,31 KM. Prosječna samostalna penzija iz decembra 2024. godine, usklađena za sva pripadajuća povećanja, iznosi 841,98 KM, što ujedno predstavlja i iznos zagarantovane penzije u skladu s navedenim zakonom.

Nakon isplate penzija bit će uplaćeno i zdravstveno osiguranje za penzionere, pa će ukupna izdvajanja za januar iznositi 353 miliona KM. Poređenja radi, u januaru 2025. godine taj iznos je iznosio 287 miliona KM.