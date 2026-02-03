Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

RAZGOVOR U SARAJEVU

Krišto i Ginkel: Strateško partnerstvo naših zemalja iznova potvrđuje zajedničko promišljanje

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto i otpravnik poslova Ambasade SAD-a u BiH John Ginkel razgovarali su danas u Sarajevu

Ginkel i Krišto. Vijeće ministara BiH

FENA

3.2.2026

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto i otpravnik poslova Ambasade SAD-a u BiH John Ginkel razgovarali su danas u Sarajevu o aktualnostima na globalnoj sceni, stanju u regiji te u Bosni i Hercegovini.

Također, razgovor je vođen o strateškim projektima te aktivnostima na implementaciji istih, kako energetskih koji su trenutno u fokusu, tako i svih koji se odnose na jačanje i izgradnju infrastrukture, jačanje prometne mreže, kao i niza drugih.

Krišto je izrazila zadovoljstvo da partnerstvo kontinuirano dižemo na najveći nivo u raznim oblastima, prvenstveno u energetskom sektoru koji je u globalnim geopolitičkim okolnostima postao neizostavan dio u promišljanju budućnosti.

Navela je da je Bosna i Hercegovina kredibilan partner koja privlači investicije te kroz proaktivan institucionalni i politički angažman može implementirati dugoročne strateške projekte.

Na sastanku je razgovarano i o nužnosti unutrašnjih reformi, posebno u pogledu otvorenih pitanja koji će osigurati političku i institucionalnu jednakopravnosti tri konstitutivna naroda i drugih građana te jamčiti političku stabilnost i evropske standarde naše zemlje na putu prema punopravnom članstvu u EU, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

# SAD
# AMBASADA SAD U BIH
# BIH
# BORJANA KRIŠTO
# JOHN GINKEL
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.