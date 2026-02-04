Stanje na putevima u BiH: Mogući odroni zbog jakih udara vjetra, preporučuje se oprez

Uprkos kišovitom vremenu, zbog relativno visokih temperatura zraka, na putevima u Bosni i Hercegovini jutros se saobraća bez većih poteškoća.

Magla smanjuje vidljivost na putnim pravcima Ripač-Vrtoče i Bosanski Petrovac-Drvar (na Oštrelju), kao i na putevima u istočnoj i sjeveroistočnoj Bosni.

Na području Čapljine upozoravamo na povremeno jake udare vjetra. Ovako vrijeme pogoduje i učestalim odronima kamenja na kolovoz.

Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja.

Zbog izvođenja radova na izgradnji bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever- Podlugovi saobraća se samo preticajnom trakom.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Federalni hidrometeorološki zavod je za 04. februar 2026. godine izdao narandžasto upozorenje zbog obilnih kišnih padavina i jakih do olujnih udara vjetra. Prema prognozi, u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine, te djelimično jugozapadnim dijelovima Bosne, očekuje se između 50 i 80 l/m² padavina. Udari vjetra prognozirani su brzinom od 60 do 80 km/h, a na krajnjem jugozapadu Bosne povremeno i do 90 km/h.

Vozačima se preporučuje povećan oprez, posebno na dionicama gdje je moguća pojava bujičnih voda, nanosa zemlje i odrona, kao i smanjena vidljivost zbog kiše. Jak vjetar može otežati upravljanje vozilom, naročito na otvorenim cestama i mostovima.

Apelujemo na vozače da prilagode brzinu i način vožnje uslovima na cesti, izbjegavaju parkiranje vozila ispod velikih stabala i u blizini građevinskih skela, te da prate aktuelne informacije o stanju na putevima.