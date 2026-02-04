BITKA ZA PREDSJEDNIKA RS

Stanivuković se sastao sa Blanušom pa pozvao građane da izađu na ponovljene izbore

Kada se izuzmu biračka mjesta na kojima će izbori biti ponovljeni, Blanuša vodi sa skoro 6.000 glasova prednosti

Branko Blanuša i Draško Stanivuković. Facebook

M. P.

4.2.2026

Predsjednik PSS i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, sastao se sa kandidatom opozicije za predsjednika Republike Srpske Brankom Blanušom, te pozvao građane da izađu na ponovljene izbore.

- U nedjelju biće ponovljeni izbori za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta. To je trenutak u kojem biramo u kakvom društvu želimo da živimo i kakvu Srpsku ostavljamo budućim generacijama - rekao je Stanivuković.

Dodao je kako je upravo o tim ključnim pitanjima razgovarao sa Blanušom.

- Koji prema posljednjim podacima sa sajta CIK-a, kada se izuzmu biračka mjesta na kojima će izbori biti ponovljeni, vodi sa skoro 6.000 glasova prednosti. Naš zadatak je da tu prednost sačuvamo i pojačamo, da pokažemo političku zrelost i jedinstvo - naveo je on.

Zato je, kaže, od presudne važnosti da svi koji imaju biračko pravo izađu na izbore, jer svaki glas je glas za budućnost Republike Srpske.

Podsjetimo, nakon što je objavljena kandidatura Branka Blanuše, Stanivuković je kazao kako ne zna hoće li podržati njegovu kandidaturu.

# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
# BRANKO BLANUŠA
# IZBORI RS
