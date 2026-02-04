Stanivuković se sastao sa Blanušom pa pozvao građane da izađu na ponovljene izbore

Predsjednik PSS i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, sastao se sa kandidatom opozicije za predsjednika Republike Srpske Brankom Blanušom, te pozvao građane da izađu na ponovljene izbore.

- U nedjelju biće ponovljeni izbori za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta. To je trenutak u kojem biramo u kakvom društvu želimo da živimo i kakvu Srpsku ostavljamo budućim generacijama - rekao je Stanivuković.

Dodao je kako je upravo o tim ključnim pitanjima razgovarao sa Blanušom.

- Koji prema posljednjim podacima sa sajta CIK-a, kada se izuzmu biračka mjesta na kojima će izbori biti ponovljeni, vodi sa skoro 6.000 glasova prednosti. Naš zadatak je da tu prednost sačuvamo i pojačamo, da pokažemo političku zrelost i jedinstvo - naveo je on.

Zato je, kaže, od presudne važnosti da svi koji imaju biračko pravo izađu na izbore, jer svaki glas je glas za budućnost Republike Srpske.