Obhođaš nije jedini osumnjičen: Na meti Tužilaštva KS Amina Džonlagić i Jasmina Drinjaković-Bihorac

Kako je jučer objavio portal "Avaza", Ibrahim Obhođaš (ZNG), koji je ranije hapšen u akciji "Koverta", osumnjičen je i u jučerašnjoj akciji Tužilaštva KS u kojoj su vršeni pretresi Službe za zapošljavanje KS.
Osim njega, kako nam je nezvanično potvrđeno, osumnjičeni su Amina Džonlagić (ZNG) i Jasmina Drinjaković-Bihorac.
Oni se sumnjiče za koruptivna krivična djela.
Džonlagić je direktorica Službe za zapošljavanje, a Obhođaš član Upravnog odbora. Drinjaković Bihorac obavlja poslove stručne saradnice za podsticajne mjere zapošljavanja u Službi za zapošljavanje KS.
Podsjećamo, Tužilaštvo KS je jučer saopćilo da su izuzeli određenu dokumentacija i dva mobilna telefona.