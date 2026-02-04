Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Obhođaš nije jedini osumnjičen: Na meti Tužilaštva KS Amina Džonlagić i Jasmina Drinjaković-Bihorac

Oni se sumnjiče za koruptivna krivična djela

Amina Džonlagić. Facebook

S. S.

4.2.2026

Kako je jučer objavio portal "Avaza", Ibrahim Obhođaš (ZNG), koji je ranije hapšen u akciji "Koverta", osumnjičen je i u jučerašnjoj akciji Tužilaštva KS u kojoj su vršeni pretresi Službe za zapošljavanje KS.

Osim njega, kako nam je nezvanično potvrđeno, osumnjičeni su Amina Džonlagić (ZNG) i Jasmina Drinjaković-Bihorac.

Oni se sumnjiče za koruptivna krivična djela.

Džonlagić je direktorica Službe za zapošljavanje, a Obhođaš član Upravnog odbora. Drinjaković Bihorac obavlja poslove stručne saradnice za podsticajne mjere zapošljavanja u Službi za zapošljavanje KS.

Podsjećamo, Tužilaštvo KS je jučer saopćilo da su izuzeli određenu dokumentacija i dva mobilna telefona.

# SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KS
# IBRAHIM OBHOĐAŠ
# JASMINA DRINJAKOVIĆ-BIHORAC
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.