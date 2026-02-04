Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SVE STALO

Na današnji dan Sarajevo je prekrio najveći sniježni pokrivač: Grad bio paraliziran

Gradski saobraćaj nije radio, nastava u osnovnim i srednjim školama je obustavljena, a ispitni rokovi pomjereni

Sniježni pokrivač u Sarajevu - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+1
Dž. R.

4.2.2026

Na današnji dan, prije 14 godina, u BiH je pao jedan od najvećih snježnih pokrivača koji je paralizirao Sarajevo, visine 101 centimetar.

Gradski saobraćaj nije radio, nastava u osnovnim i srednjim školama je obustavljena, a ispitni rokovi pomjereni.

Koliki je snijeg pao u noći između 3. i 4. februara najbolje pokazuje podatak da su neki građani prespavali u vozilima gradskog prevoza jer su sve sporedne ulice bile blokirane.

Organizirane su radne akcije čišćenja kvartova i ulica, a humanitarne organizacije su na sve načine pokušavale dostaviti hranu u najodsječenije predjele zemlje. S druge strane, najmlađi stanovnici BiH vrijeme bez nastave iskoristili su u zimskim radostima najvišeg nivoa.

Nije mnogo bolja situacija bila ni u ostalim mjestima, pa je tako u Mostaru izmjereno 87 centimetara snijega.

Vanredno stanje tada je proglašeno i u brojnim gradovima regiona. U hrvatskom mjestu Vrgorac palo je čak 112 centimetara snijega. U Srbiji je u čak 27 općina proglašeno vanredno stanje, a slično je bilo i u Crnoj Gori.

Najviši snježni pokrivači u Sarajevu

- 107 cm - 5. februar 2012.

- 90 cm - 17. decembar 1999.

- 83 cm - 3. januar 1971.

- 76 cm - 11. januar 1967.

- 75 cm - 25. januar 2000.

- 64 cm - 6. mart 2005.

- 64 cm - 26. januar 1968.

- 63 cm - 28. januar 1976.

- 60 cm - 10. februar 1969.

- 60 cm - 21. januar 1963.

# SNIJEG
# SARAJEVO
# BIH
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.