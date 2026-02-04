Na današnji dan Sarajevo je prekrio najveći sniježni pokrivač: Grad bio paraliziran

Na današnji dan, prije 14 godina, u BiH je pao jedan od najvećih snježnih pokrivača koji je paralizirao Sarajevo, visine 101 centimetar.

Gradski saobraćaj nije radio, nastava u osnovnim i srednjim školama je obustavljena, a ispitni rokovi pomjereni.

Koliki je snijeg pao u noći između 3. i 4. februara najbolje pokazuje podatak da su neki građani prespavali u vozilima gradskog prevoza jer su sve sporedne ulice bile blokirane.

Organizirane su radne akcije čišćenja kvartova i ulica, a humanitarne organizacije su na sve načine pokušavale dostaviti hranu u najodsječenije predjele zemlje. S druge strane, najmlađi stanovnici BiH vrijeme bez nastave iskoristili su u zimskim radostima najvišeg nivoa.

Nije mnogo bolja situacija bila ni u ostalim mjestima, pa je tako u Mostaru izmjereno 87 centimetara snijega.