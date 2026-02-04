Komšić žestoko o međunarodnoj zajednici: Marfi je vodio cijelu igru, a Šmit je bio samo izvršilac

Predsjednik DF-a Željko Komšić obratio se na konferenciji za medije koja je održana nakon usvajanja apelacije Zlatana Begića pred Sudom za ljudska prava u Strazburu, a vezano za diskriminaciju prilikom izbora rukovodstva FBiH i rukovodstva Predstavničkog doma PSBiH.

Osvrnuo se i na apelaciju koja je odbijena iz razloga jer se zakasnilo s njenim podnošenjem.

- Proučit ćemo je pa ćemo vidjeti da li ćemo ići dalje. Ja je još nisam pročitao - rekao je.

Naveo je da se ovo ne treba shvatiti kao neka vrsta kukanja za nepravdu, nego kao još jedna pobjeda u borbi za izdeju građanske BiH.

- Nismo pretjerani ni optimisti da će ovo sad svanuti i da će ovo biti provedeno tek tako. Ranije odluke ovog suda nam govore da se to ne dešava. Ovo je prije svega pokazatelj opravdanosti našeg otpora svemu što je radio Šmit. Ovo je zapravo pokazatelj da je Šmit napravio strašnu grešku. Ono što je u tom trenutku bilo razočaravajuće jeste svjesno pristajanje Trojke da učestvuje u tome. Ja razumijem šta je vlast i šta je politička borba, ali mislim da nekad ne treba ići preko principa koje barem javno zagovarate - naveo je.

Ističe da je Šmit svjesno išao na ovu varijantu i da je to Sud potvrdio.

- Ovo je jedna poruka i onima koji su pristali da učestvuju u takvoj igri. Tadašnji američki ambasador Marfi je vodio cijelu tu igru, a Šmit je bio samo izvršilac, to svi znamo - rekao je.