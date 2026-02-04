Begić: Ako Šmit ne provede presudu, nema pravo Dodika prozivati za istu stvar

Nakon što je Evropski sud za ljudska prava prihvatio apelaciju Zlatana Begića (DF) vezano za diskriminaciju prilikom izbora rukovodstva FBiH i rukovodstva Predstavničkog doma PSBiH, na konferenciji za medije se obratio i sam apelant zastupnik Begić.

- Presuda koja se tiče predsjednika je specifična po tome što sada imamo odluku ESLJP u kojoj je diskriminacija zasnovana na pravilima koje je u izbornoj noći nametnuo visoki predstavnik, a ne da je nastala u nekim teškim okolnostima, kao što je rat. Očekivao sam da će visoki predstavnik, kada je donosio izmjene, provesti bar presudu Ustavnog suda BiH i otkloniti diskriminaciju kad je riječ o izboru na te pozicije. On ne da nije ispoštovao presudu Ustavnog suda, nego je on to još više produbio, učvrstio, zacementirao i ostavio diskriminaciju na snazi - rekao je Begić.

Pozvao je visokog predstavnika da ukine diskriminaciju.

- Pozivam Šmita da donese novu odluku kojom će ispraviti ono što je uradio u izbornoj noći i kojom će bar taj sistem predsjednika uskladiti s protokolom 12 Evropske konvencije, i u konačnici s presudom ESLJP. Ukoliko to ne učini, ali on onda nema nikakav kredibilitet da bilo kome u ovoj zemlji nabija na nos nepoštivanje presuda US i ESLJP - kazao je.

Naveo je da Šmit onda nema kredibilitet da proziva Dodika jer krši presude te poručio da će DF insistirati da presude budu provedene.

Miro Lazović je presudu nazvao pobjedom BiH i naveo da je građanska država jedini put koji BiH vodi u Evropu.

Slaven Kovačević, savjetnik Željka Komšića, je kazao da je visoki predstavnik uveo formulu kojom možete izračunati koliko vrijedite.

Zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Alma Kratina je navela da su sada činjenice da su na pravom putu.