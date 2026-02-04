Sutra isplata uvećanih penzija u FBiH: Ovo su iznosi

Nakon što je Parlament FBiH prihvatio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o MIO/PIO, Upravni odbor Federalnog zavoda MIO/PIO donio je odluku o akontacijskom usklađivanju penzija u iznosu od 11,2 posto.
Odluka o akontacijskom usklađivanju donesena je iz razloga što u trenutku njenog donošenja još nisu bili poznati službeni parametri rasta prosječne bruto plate i indeksa potrošačkih cijena, koje objavljuje Federalni zavod za statistiku. Po objavi navedenih pokazatelja, Upravni odbor donijet će konačnu odluku o usklađivanju penzija, koja će se primjenjivati od 1. januara 2026.
Po dobivanju saglasnosti Vlade Federacije BiH na navedenu odluku Upravnog odbora, stručne službe Zavoda MIO/PIO obavile su potrebna testiranja te uspješno uradile obradu mirovina, čime su se stekli uslovi za isplatu 11,2 posto uvećanih penzija za januar 2026., a koja će biti realizirana 5. februara. Sredstva za isplatu osigurana su budžetu Federacije BiH.
Sukladno donesenoj odluci:
- najniža penzija korisnika koji su pravo ostvarili prije 1. januara 2026. povećava se s 599,28 KM na 666,40 KM
- garantovana penzija povećava se sa 715,21 KM na 795,31 KM
- najviša penzija povećava se s 2.996,40 KM na 3.332,00 KM.
Prema članu 81. Zakona, najniža starosna penzija razvrstana je u šest kategorija, ovisno o dužini penzionog staža, a temelji se na iznosu usklađene prosječne penzije iz decembra 2025. godine u visini od 651,05 KM, koja nakon usklađivanja iznosi 723,97 KM.
U skladu s tim:
- za korisnike s do 20 godina penzionog staža, penzija ne može biti niža od 60 % prosječne, odnosno 434,38 KM
- za korisnike s 20 do manje od 25 godina staža, penzija ne može biti niža od 65 % prosječne, odnosno 470,58 KM
- za korisnike s 25 do manje od 30 godina staža, pezija ne može biti niža od 70 % prosječne, odnosno 506,78 KM
- za korisnike s 30 do manje od 35 godina staža, penzija ne može biti niža od 75 % prosječne, odnosno 542,98 KM
- za korisnike s 35 do manje od 40 godina staža, penzija ne može biti niža od 85 % prosječne, odnosno 615,37 KM
- za korisnike s 40 i više godina staža, penzija ne može biti niža od 95 % prosječne, odnosno 687,77 KM.
Zakonom je nadalje propisano da korisnici porodične i invalidske penzije, kojima je određen iznos najniže penzije, ne mogu primati penziju nižu od 90 % prosječne penzije, odnosno 651,57 KM.
Konačni iznos zavisi od staža i visine plate
Bitno je naglasiti kako spomenuti iznosi predstavljaju samo najniži iznos, nikako jedini iznos pnezije, jer se penzija računa temeljem ostvarenog staža i visine plata te može iznositi znatno više u svakoj od navedenih kategorija.
Najniža penzija korisnika koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima (Zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branitelja domovinskog rata, Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih porodica te Zakon o pravima branitelja i članova njihovih porodica), izmjenama navedenih zakona utvrđena je u iznosu dosadašnje najniže mirovine te iznosi 666,40 KM.
Penziju za januar primit će ukupno 465.697 korisnika, a potrebna sredstva iznose oko 351.100.000 KM.
Podsjetimo da je još jedno povećanje predviđeno za juli što znači penzioneri u ovoj godini mogu očekivati povećanje od 17,2 posto penzije.