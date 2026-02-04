Sutra isplata uvećanih penzija u FBiH: Ovo su iznosi

Nakon što je Parlament FBiH prihvatio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o MIO/PIO, Upravni odbor Federalnog zavoda MIO/PIO donio je odluku o akontacijskom usklađivanju penzija u iznosu od 11,2 posto.

Odluka o akontacijskom usklađivanju donesena je iz razloga što u trenutku njenog donošenja još nisu bili poznati službeni parametri rasta prosječne bruto plate i indeksa potrošačkih cijena, koje objavljuje Federalni zavod za statistiku. Po objavi navedenih pokazatelja, Upravni odbor donijet će konačnu odluku o usklađivanju penzija, koja će se primjenjivati od 1. januara 2026.

Po dobivanju saglasnosti Vlade Federacije BiH na navedenu odluku Upravnog odbora, stručne službe Zavoda MIO/PIO obavile su potrebna testiranja te uspješno uradile obradu mirovina, čime su se stekli uslovi za isplatu 11,2 posto uvećanih penzija za januar 2026., a koja će biti realizirana 5. februara. Sredstva za isplatu osigurana su budžetu Federacije BiH.

Sukladno donesenoj odluci:

- najniža penzija korisnika koji su pravo ostvarili prije 1. januara 2026. povećava se s 599,28 KM na 666,40 KM

- garantovana penzija povećava se sa 715,21 KM na 795,31 KM

- najviša penzija povećava se s 2.996,40 KM na 3.332,00 KM.