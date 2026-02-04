Sud u Zenici privremeno zabranio štrajk pravosudnim radnicima iz TK

Rješenjem, donesenim 3. februara 2026. godine, sud je prihvatio prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, koja je u ovom postupku nastupala kao predlagatelj osiguranja, te je odredio privremenu mjeru osiguranja protiv Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa u TK.

Općinski sud u Zenici donio je rješenje kojim se privremeno zabranjuje štrajk državnih službenika i namještenika, odnosno administrativno-tehničkog osoblja zaposlenog u pravosudnim institucijama Tuzlanskog kantona. Istovremeno je naloženo hitno uspostavljanje redovnog procesa rada u više pravosudnih ustanova, saznaje "Avaz".

Ovom mjerom sindikatu i njegovim članovima nalaže se obustava štrajka u Kantonalnom sudu u Tuzli, Kantonalnom tužilaštvu TK, Općinskom sudu u Tuzli, kao i u općinskim sudovima u Srebreniku, Lukavcu i Banovićima. Kako je navedeno u rješenju, privremena mjera ostaje na snazi do donošenja naredne sudske odluke u postupku u kojem se razmatra zakonitost štrajka.

U obrazloženju rješenja navodi se da je štrajk započeo 1. decembra 2025. godine na osnovu odluke sindikata o stupanju u štrajk, ali da prethodno nije proveden postupak mirenja, što je obavezno prema Zakonu o štrajku. Sud je upravo zbog toga ocijenio da su ispunjeni zakonski uslovi za izricanje privremene mjere osiguranja.

Sud je posebno ukazao na činjenicu da je riječ o štrajku u pravosudnim institucijama, te da su njegove posljedice, prema navodima tužitelja, dovele do paralize rada sudova i tužilaštva, čime su ozbiljno ugrožena ustavna i zakonska prava građana na pristup sudu i odlučivanje u razumnom roku.

U rješenju se dalje navodi da postojeći sporazumi o poslovima koji se ne mogu prekidati tokom štrajka u praksi nisu primjenjivani, što je rezultiralo značajnim zastojima u radu pravosudnog sistema u Tuzlanskom kantonu.

Privremena mjera donesena je na osnovu Zakona o parničnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, koji omogućava izricanje ovakvih mjera bez prethodnog obavještavanja i saslušanja protivne strane, ukoliko postoji opasnost da bi se drugačijim postupanjem izgubila svrha same mjere.

U pouci o pravnom lijeku navedeno je da žalba protiv ovog rješenja nije dopuštena, ali da sindikat, kao protivnik osiguranja, ima pravo da u roku od tri dana od prijema rješenja podnese obrazloženi odgovor i ospori razloge za određivanje privremene mjere.

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u TK u štrajk je stupio zbog nezadovoljstva visinom plata, a situacija je dodatno eskalirala nakon što je kolektivni ugovor potpisao sindikat s federalnog nivoa, što sindikat u štrajku ne prihvata.