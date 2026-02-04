Poskupljenja postala neizdrživa: Šestočlana porodica s prihodima samo preživljava

Cijene hrane, higijenskih potrepština, režija, stanovanja, zdravstvenih i brojnih drugih usluga rastu iz dana u dan. Između plaćanja režija, kupovine hrane i pokušaja da se sačuva barem privid normalnosti, građani BiH ne žive nego preživljavaju. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, hrana i režijski troskovi u prošloj godini poskupjeli su više nego alkohol. U decembru 2025., u odnosu na isti mjesec prethodne godine, hrana i bezalkoholni napici skuplji su za 5,3 posto, dok su alkoholna pića i duhan skuplji za 4,1 posto. Osim toga, značajno poskupljenje doživjeli su i troškovi stanovanja i režije s rastom za 7,3 posto. Skuplji je i namještaj, kućanski aparati, usluge komunikacije, ali i zdravstvo. Hrana i režije Sve ovo nameće pitanje kako preživljavaju porodice s više djece. Šestočlana porodica Junuzović za „Avaz“ je kazala kako se najviše gleda da djeca imaju sve što trebaju, a ostalo manje-više. - Za nas višečlane porodice ova poskupljenja su teška. Četvero djece zahtijeva dosta troška. Kod nas ima jedna plata i dječiji dodaci, potrošačke korpe za četveročlanu porodicu su preko 3.000 KM, a kako je tek za šestočlanu, gdje je četvero djece koje imaju potrebe – kazala je Anela, majka četvero djece, za „Avaz“.

Junzovići: Od plate do plate . Ustupljena fotografija

Kaže da preživljavaju od plate do plate. - Dok se plate režije, kupiš ono osnovno od hrane i higijene, ostalo razvučeš da se pokrije mjesec. Najviše smo primijetili da je poskupila struja, zatim osnovne životne namirnice, mlijeko i mliječni proizvodi, jaja, piletina, crveno meso, ma svi su baš podigli cijene – kazala je Anela Junuzović. Ona je kazala da se nada da će se bar na osnovne životne namirnice uvesti niže cijene kako bi ih svi oni koji su na neki način finansijski ugroženi mogli priuštiti bez razmišljanja šta će biti sutra. Sve poskupjelo Ekonomski stručnjak Igor Gavran za „Avaz“ je kazao kako je trend rasta cijena već godinama prisutan i na tržištu nekretnina, koje su, kako je kazao, odavno nedostupne „običnim smrtnicima“ i više spadaju u domen investicija nego redovne potrošnje. - Razlike u rastu troškova života su značajne i između pojedinih područja, pa je tako najviše poskupljenja praktično svega bilo u Sarajevu, gdje su povećane i cijene vode i komunalnih usluga, čiji kvalitet je najgori ikada, uz nesposobnost da se za tu višu cijenu osiguraju čak i elementarne usluge poput čišćenja snijega i odvoza smeća – kazao je Gavran.

Gavran: Vlast ne djeluje . Facebook