Obilježena 32. godišnjica masakra u ulici Oslobodilaca Sarajeva na Dobrinji

Delegacija Kantona Sarajevo danas je odala počast i položila cvijeće na mjesto masakra u ulici Oslobodilaca Sarajeva kod broja 8 na Dobrinji. Na tom mjestu je, prije 32 godina od agresorske granate, poginulo devetoro građana Sarajeva dok ih je 16 teže i lakše ranjeno.

Tog kobnog dana poginuli su: Saida Balićevac, Osman Hebibović, Emin Kolar, Enver Mustagrudić, Muškija Pribinja, Mirsad Spahić, Selima Spahić, Aiša Šito i Jadranka Tenžera.

Sekretarka Ministarstva privrede KS Elma Petreši-Žunić podsjetila je uime organizatora, Kantona Sarajevo, da su eksperti UNPROFOR-a u ovom slučaju potvrdili da su granate ispaljene s položaja Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske iz naselja Lukavica, tačnije iz kompleksa zgrada Energoinvesta.

- Odmah nakon tog saopštenja UNPROFOR-a, avioni NATO-a su nadlijetali navedene položaje što je, ironično, uzrokovalo neutralniji izvještaj UNPROFOR-a kada je, dan nakon tog masakra 1994. godine, počinjen masakr na pijaci Markale, navela je ona.

Kako je dodala, obilježavanjem tog tužnog dana ne odajemo samo počast ubijenim sugrađanima, već šaljemo poruku koju nećemo zaboraviti.

- Ova mjesta sjećanja nisu samo podsjetnici na patnju već i upozorenja za budućnost. Ova opomena je jednostavna: nikada ne dozvoliti da se takvi zločini ponove, ni ovdje ni bilo gdje drugdje“, navela je, između ostalog, Petreši-Žunić, dodavši 'da dolazak prisutnih šalje poruku da istrajavamo nad mržnjom, da biramo solidarnost i da odbacujemo zaborav'.

Kako je zaključila, ta mjesta sjećanja su i mjesta nade - nade da će buduće generacije živjeti u BiH koja poštuje svoju prošlost, prihvata istinu i gradi zajednički život na temeljima pravde i pomirenja.

- Osim porodica ubijenih i delegacije KS, cvijeće su položili i počast odali i predstavnici Unije civilnih žrtava rata KS, Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995., Grada Sarajeva, Općine Novi Grad, Mjesne zajednice Dobrinja B1, Osnovne muzičke škole Ilidža, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.