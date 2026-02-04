Pomozimo djevojčici Benisi Korman koja je bila žrtva zlostavljanja: Pokrenut drugi apel

Humanitas pokreće drugu humanitarnu akciju za liječenje Benise Korman (2010) iz Lukavca, djevojčice koja trpi teške posljedice brutalnog fizičkog zlostavljanja i ima ozbiljna oštećenja desne strane mozga.

Benisa je tokom prethodnog boravka u Istanbulu pregledana u jednoj od najsavremenijih specijalizovanih bolnica, gdje je izrađen detaljan plan daljeg liječenja. Ljekari su jasno naveli da psihijatrijsko liječenje ne daje željene rezultate, te da rješenje treba tražiti u primjeni najsavremenijih medicinskih metoda. U Benisinom slučaju riječ je o liječenju egzosimskim ćelijama (vezikulama) – terapiji koja predstavlja jedinu moguću opciju za poboljšanje njenog zdravstvenog stanja.

Prema mišljenju stručnog tima iz Turske, ovom terapijom nije moguće vratiti postojeća oštećenja mozga, ali je moguće stimulisati proizvodnju novih ćelija te unaprijediti funkciju postojećih, što bi značajno doprinijelo kvalitetu Benisinog života. Cijena liječenja iznosi 72.500 EUR, a ukupni troškovi, zajedno s putovanjem i boravkom, dostižu oko 75.000 EUR.